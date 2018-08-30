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В Лунинце мать уронила автокресло с 2-месячным сыном. Ребёнок получил телесные повреждения

30 августа 2018 07:26
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Новости Беларуси. В Лунинце мать уронила автокресло с младенцем.

Как сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, происшествие произошло днем двадцать седьмого августа.

Жительница Лунинца несла своего сына, которому два месяца, в автокресле. Оно выпало из рук женщины. В результате произошедшего ребенок получил телесные повреждения.

Сейчас мать и сын находятся в медучреждении.

Лунинецкий районный отдел СК проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства травмирования младенца.

В конце июня 8-летнюю девочку придавило воротами гаража в Ивацевичах.

Роллет опустился прямо на шею ребенка (читать далее). 

# Несчастный случай # происшествия # Дмитрий Иванюк

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