В Лунинце мать уронила автокресло с 2-месячным сыном. Ребёнок получил телесные повреждения

Новости Беларуси. В Лунинце мать уронила автокресло с младенцем.

Как сообщает официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, происшествие произошло днем двадцать седьмого августа.

Жительница Лунинца несла своего сына, которому два месяца, в автокресле. Оно выпало из рук женщины. В результате произошедшего ребенок получил телесные повреждения.

Сейчас мать и сын находятся в медучреждении.

Лунинецкий районный отдел СК проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства травмирования младенца.

В конце июня 8-летнюю девочку придавило воротами гаража в Ивацевичах.