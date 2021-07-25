Политолог Юрий Шевцов: высока вероятность, что на территории Литвы возникнет община мигрантов

Новости Беларуси. О роли СМИ, которые сегодня сродни оружию массового поражения. Взять хотя бы миграционный кризис. И мы сейчас не о ситуации на белорусско-литовской границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И второе – что это за государство, где из-за пары сотен мигрантов надо вводить чрезвычайное положение, кричать о политическом кризисе и просить ввести армию НАТО? Это не государство – это истеричное образование на землях, принадлежащих нашим предкам.

Юрий Шевцов, политолог:

Сейчас, когда снялся белорусский барьер, возникла серьезнейшая угроза появления восточного маршрута миграции беженцев из горячих точек в Европейский союз. Можно долго говорить на эту тему, но я хочу напомнить, что, например, в 2015 году, когда подобный маршрут открылся на Балканах, то тогда за год в Европу прошло, в основном в Германию, более миллиона беженцев.

Дело идет к тому, что Европейский союз собрался концентрировать на территории Литвы вот этих беженцев. Было две партии беженцев, которые прошли через Литву в Польшу, и Польша их вернула, и Литва их приняла. То есть Литва превращается в своего рода концентратор этих беженцев. Это значит, что высока вероятность, что на территории Литвы возникнет заметная для этой маленькой страны община мигрантов. Вот как они себя поведут, будет зависеть от того, какую политику интеграции беженцев в свое общество выберет Литва. Пока те законы, которые Литва приняла, вот эти недавние поправки в законы, а точнее, они так их назвали, принятые Сеймом, они очень конфронтационные.