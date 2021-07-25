Блогер из Литвы: «Наши правоохранители не стали бы сами преступниками из-за того, что наши власти их так поставили»

Новости Беларуси. О роли СМИ, которые сегодня сродни оружию массового поражения. Взять хотя бы миграционный кризис. И мы сейчас не о ситуации на белорусско-литовской границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ: Литва – это Освенцим 2.0. Зондеркоманды хладнокровно списывали своих жертв на борьбу за чистоту расы. Холуи и подкаблучники современного неонацистского режима – литовское правительство – списывает все свои ошибки на белорусского лидера. Ну надо же сказать что-то своим избирателям. Но люди там все понимают.

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва):

Для меня, например, самое щекотливое место – что наши правоохранители не стали бы сами преступниками из-за того, что наши власти их так поставили, наши отношения между странами. Теперь это все сваливается на самые нижние слои общества – на простых пограничников, на простых жителей, на самоуправление в городах и селах, которые должны как-то теперь эти проблемы решать. А здесь, в Вильнюсе, господам хорошим – это их лично никак не касается.

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