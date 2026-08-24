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Более 60% поляков сомневаются, что войска страны смогут отразить возможную агрессию

24 августа 2026 19:58
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В Польше растет недоверие к собственной армии. Согласно последнему опросу национального Института общественного мнения, более 60 % граждан сомневаются, что войска смогут отразить возможную агрессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лишь четверть респондентов уверены в их боеготовности, а однозначно положительную оценку армии дали всего 6,5 %. При этом в 2026 году военные расходы государства достигли почти 5 % ВВП. Однако рекордное финансирование не смогло убедить общество в надежности обороны.

Более 60% поляков сомневаются, что войска страны смогут отразить возможную агрессию-2

Одной из причин недоверия называют нехватку систем противовоздушной защиты. Крупные города, по мнению экспертов, остаются уязвимыми для ракетных ударов. Снижается и готовность граждан лично участвовать в защите страны. Почти половина опрошенных категорически не хочет служить в армии. А число тех, кто готов взять в руки оружие, за три года сократилось почти вдвое – до 15 %.

Также более половины поляков даже не рассчитывают на помощь союзников. Закупки новой техники и рост военного бюджета пока не возвращают людям чувство защищенности.

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# Международная политика # Вооруженные силы

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