Более 60% поляков сомневаются, что войска страны смогут отразить возможную агрессию

В Польше растет недоверие к собственной армии. Согласно последнему опросу национального Института общественного мнения, более 60 % граждан сомневаются, что войска смогут отразить возможную агрессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лишь четверть респондентов уверены в их боеготовности, а однозначно положительную оценку армии дали всего 6,5 %. При этом в 2026 году военные расходы государства достигли почти 5 % ВВП. Однако рекордное финансирование не смогло убедить общество в надежности обороны.