Литовский политолог о нелегальной миграции: ваш Президент сдерживал эти потоки много-много лет, но были пройдены красные линии

Скандальная история с беспрецедентно жестоким поведением литовских пограничников с гражданами Ирака обрастает новыми подробностями. Стали доступны документы медицинского осмотра, в которых зафиксированы побои. Били как мужчин, так и женщин. У них обнаружены многочисленные ссадины и гематомы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А после мигрантов выгнали в Беларусь, стреляя в спину.
Сейчас граждан Ирака приютила Беларусь. Мы следим за развитием событий. А литовские власти пытаются замять инцидент, произошедший в ночь на 19 июля, и прямо обвиняют наше государство в использовании нелегальных мигрантов в качестве «гибридного оружия». Такая деструктивная политика в отношении Минска – не иначе чем желание Вильнюса продемонстрировать США и ЕС свою лояльность. Такое мнение в интервью нашей коллеге из издательского дома «СБ. Беларусь сегодня» высказал известный литовский политический деятель.
Альгирдас Палецкис, политолог:
Во-первых, они в шоке, в замешательстве и не знают, как реагировать. Возможно, что те события, которые вы мне прислали, YouTube, как раз и продиктованы полной паникой. С другой стороны, смешно, что эти люди в панике, потому что они и виноваты в этой ситуации. Ваш белорусский Президент, во-первых, сказал, что он долго как правитель страны сдерживал эти потоки, много-много лет, несмотря на довольно враждебную политику Литвы по отношению к Беларуси, но были пройдены определенные красные линии, когда наше государство демократическое вмешивают в ваши внутренние дела после ваших выборов президентских, особенно после истории с самолетом, эти санкции, конечно же, были пройдены определенные красные черты. И совершенно, думаю, понятно, что Беларусь просто перестала так действовать, как раньше, и сдерживать эти потоки. Поэтому этот кризис полностью спровоцирован нашими демократическими властями, и винить они могут только самих себя.
21 июля стало известно, что президент Литвы подписал поправки к закону о правовом положении иностранцев, которые ограничивают права нелегальных мигрантов. На тему миграции в программе «Тайные пружины политики» будет рассуждать наш политический обозреватель Григорий Азаренок. Смотрите информационный канал в 19:30.
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