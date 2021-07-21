Литовский политолог о нелегальной миграции: ваш Президент сдерживал эти потоки много-много лет, но были пройдены красные линии

Альгирдас Палецкис, политолог:

Во-первых, они в шоке, в замешательстве и не знают, как реагировать. Возможно, что те события, которые вы мне прислали, YouTube, как раз и продиктованы полной паникой. С другой стороны, смешно, что эти люди в панике, потому что они и виноваты в этой ситуации. Ваш белорусский Президент, во-первых, сказал, что он долго как правитель страны сдерживал эти потоки, много-много лет, несмотря на довольно враждебную политику Литвы по отношению к Беларуси, но были пройдены определенные красные линии, когда наше государство демократическое вмешивают в ваши внутренние дела после ваших выборов президентских, особенно после истории с самолетом, эти санкции, конечно же, были пройдены определенные красные черты. И совершенно, думаю, понятно, что Беларусь просто перестала так действовать, как раньше, и сдерживать эти потоки. Поэтому этот кризис полностью спровоцирован нашими демократическими властями, и винить они могут только самих себя.