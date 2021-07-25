Николай Щёкин: расстреливать беременных, граждан, бегущих через границу, до этого избив их, это бесчеловечно

Новости Беларуси. О роли СМИ, которые сегодня сродни оружию массового поражения. Взять хотя бы миграционный кризис. И мы сейчас не о ситуации на белорусско-литовской границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ: Ну можно же жить в мире. Этноконфессиональном. Беларусь это демонстрирует, за это призывает. Защищала собой всю Европу – не первый раз. А нам в ответ – террор и санкции. Стереть. Ну хорошо, попробуйте без нас. Ну как? Понравилось. Только убивать и можете. Убивать и разрушать.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Вы знаете, расстреливать практически в упор беременных женщин, граждан бегущих, независимо – через границу, не столь это важно, причем до этого избив их, это даже не сверхцинизм, это бесчеловечно, это переходит все границы, мыслимые и немыслимые. И речь уже не идет о нравственности. Речь идет о том, а вообще имеют ли право существовать такие страны, как Литва, как Польша, могут ли они вообще в принципе что-либо сейчас говорить? Может быть, следует вопрос поставить лишения голоса и в Европейском сообществе? Думаю, пришло время уже накладывать на них санкции.

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