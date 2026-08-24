Белорусские таэквондисты завоевали 4 медали на международных соревнованиях в Китае

Белорусские таэквондисты завоевали четыре медали на международных соревнованиях в Кита, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша Юлия Витко поднялась на высшую ступень пьедестала в категории до 57 килограммов, одолев в финале местную спортсменку со счетом – 2:0. Георгий Гурциев и Роман Туравинов стали серебряными призерами соревнований в своих весах, уступив соперникам из Китая. Артем Плонис отправил в копилку нашей команды бронзу.

В международном рейтинговом турнире приняли участие более 800 спортсменов из почти 30 стран мира и вели борьбу за медали и рейтинговые очки для олимпийской квалификации.