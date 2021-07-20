«Зачем обидели беременную женщину?» – один вопрос у них. Александр Лукашенко об отношении к мигрантам в Литве

Что касается непрекращающихся обвинений в наш адрес о причастности к увеличению потока нелегальных мигрантов, наша позиция однозначна. Беларусь отвечает за порядок на своих рубежах, но точно не за преступность и политический раздрай в Европе. Более того, винить в обострении миграционного кризиса «страдающие» страны должны собственные «демократичные» решения. Как подтверждают конкретные случаи на границе, люди, бегущие от войны и горя в европейские страны, где обещают счастливое будущее, оказываются никому ненужными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В Литве создали концлагеря, где содержат этих людей, мигрантов, которых они позвали к себе. В Литве было в советские времена (я это помню) 4 миллиона населения. Сегодня, по разным оценкам, от 1,5 до 2. Литва, цветущий край в советские времена, превратилась в пустыню. Естественно, надо рабочие руки. Так вот они прошлись по концлагерям, отобрали 26 человек, отобрали у них документы, порвали у них на глазах паспорта и растоптали. Вооруженные. Вывели их на белорусско-литовскую границу, поставили впереди, как фашисты (помните, в наступление брали мирных жителей и посылали впереди себя). Вот точно так они выстроили эти 26 человек и погнали через границу, открыв стрельбу поверх голов.

Александр Лукашенко:

Избили, сейчас некоторые в больнице находятся. Женщина эта беременная до сих пор с детишками – она что, эта женщина и ее детки, угрозу представляла Литве и Евросоюзу? Нет, она бежала от войны, которую они развязали на Ближнем Востоке, начиная от Алжира и сегодня заканчивая Сирией. Уничтожили Ирак, богатейшую страну. Во имя чего? Демократию принесли под крылом истребителей? Никакой демократии.

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Александр Лукашенко:

Распотрошили Афганистан и вывели войска. Что там происходит, знаете. Люди бегут от войны, спасая своих детишек, чтобы где-то получить кусок хлеба и накормить их. Вы же их туда позвали. Что же вы, как нацисты, сейчас их выталкиваете оттуда?

Вы как дипломаты их должны предупредить, особенно МИД: на любое действие есть противодействие и последствия. Вы знаете, что сегодня на утро происходит? Как только на Ближнем Востоке, в Ираке и других странах, даже в Турции увидели эти кадры, сегодня уже КГБ и МВД по моему поручению работают, чтобы не допустить сюда людей с оружием – они рвутся сюда с оружием. «Зачем обидели беременную женщину?» – один вопрос у них. И вы знаете, это радикальные мусульмане. И они что, рассчитывают, что я буду держать здесь, на границе, вооруженных этих иракцев, курдов и других? Не думайте, я их тут держать не буду. Я вас предупреждаю честно и откровенно. Поэтому прежде чем совершать какие-то шаги, вы думайте, кто вам противостоит.