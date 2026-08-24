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Валерия Шендель и Никита Корнеев вышли в полуфинал ЧМ по академической гребле

24 августа 2026 18:54
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Белорусы стартовали на чемпионате мира по академической гребле, который проходит в Нидерландах. На планетарной регате в Амстердаме нашу страну представляют шесть классов судов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

24 августа состоялись квалификационные заезды. В женской одиночке легкого веса Валерия Шендель в своей группе показала второе время и обеспечила полуфинальную стадию. Никита Корнеев также вышел в 1/2.

Свой путь к наградам продолжают и наши Татьяна Климович и Елена Фурман в состязаниях женских двоек парных. Большие медальные надежды, безусловно, связаны с мужской одиночкой – за место на пьедестале поведет борьбу олимпийский призер Парижа и чемпион Европы Евгений Золотой.

Беларусь также представлена в больших экипажах – мужских четверке парной и восьмерке с рулевым. Первые медали главного старта сезоны атлеты разыграют в четверг, 27 августа.

# Гребля

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