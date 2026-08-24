Ирина Шиманович вышла в полуфинал квалификации US Open

В Нью-Йорке стартовала квалификация четвертого в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» – Открытого чемпионата США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Шиманович в первом круге отбора справилась с представительницей Швейцарии Ребеккой Машаровой. Соотечественница уверенно вступила в борьбу и оставила за собой первую партию – 6:4, однако во второй упустила инициативу и проиграла – 3:6. Третий сет вновь проходил под контролем соотечественницы, она была сильнее – 6:4 и продолжает свой путь. Чтобы пробиться в основную сетку американского Гранд-слэма, напомним, теннисисткам нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Алена Фалей встречалась с более рейтинговой оппоненткой, россиянкой Еленой Приданкиной. Разница в топе во многом и предопределила исход дуэли, соперница не оставила шансов нашей спортсменке. Поражение – 1:6; 3:6.

Александра Саснович во вторник сыграет с Далмой Галфи из Венгрии. Действующая чемпионка US Open Арина Соболенко начнет выступление с турнира смешанных пар вместе с легендарным Новаком Джоковичем.