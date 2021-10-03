Евгений Пустовой: беглая верхушка змагарства стала соблазнять самых крепких и сильных мужиков

Новости Беларуси. Борьба с экстремистами и радикалами будет точечной. Об этом сказал и глава государства во время совещания с руководителями Администрации Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент: «Многие говорят: ну, сейчас дали повод лукашистам, Лукашенко, пойдут фронтом, всех начнут давить». Читать здесь. На неделе Комитет государственной безопасности обнародовал некоторые подробности деструктивной деятельности «Рабочага Руху». Этот экстремистский проект создан совместными усилиями беглой оппозиции под патронажем спецслужб нескольких государств. Фрагментарно о диверсиях и промышленном шпионаже – Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, СТВ:

Мифология белорусского народа изобилует всякой нечистью. Лишь свет православия возвысил белорусов над страхами язычества. Нечисть ушла из нашего сознания, но не из нашей истории. Вот он, тотем бчбшной философии. Цмоки, которые питаются кровью белорусов, и поныне живы. И живут они не на глубине Лепельского озера, а в шикарных апартаментах Польши и Литвы и небоскребах заокеанской действительности. Это уже не мифология. Это история коллаборантского, оппозиционного и змагарского движений, которые сплелись, слово пресмыкающиеся, в один «Рух» – «Рабочы». Прямо сейчас о политике террора без купюр. Могла быть катастрофа. Работники предприятий откровенно о том, как их призывали к диверсиям в 2020-м. Здесь подробнее.

Евгений Пустовой:

Мятежное наследие вместе взятых Ленина и Шарпа Беларусь 2020-го смяла в корзину для исторического мусора. Все-таки любая кухарка не способна управлять страной, и впервые методика цветной революции не сработала. Хотя до этого безотказно помогала свергать любой диктаторский режим. Значит, исходя из этой логики, Лукашенко – не диктатор, а просто последний в Европе настоящий национальный лидер. Александр Лукашенко это объяснил и в интервью CNN. Лукашенко: я буду вечным Президентом, если вы будете нас атаковать. Здесь подробности. Евгений Пустовой:

Когда самозванке Тихановской белорусы утерли нос, она начала мстить. Как отвергнутая женщина. Мерзко и беспринципно. Мстить всей нации решили, всколыхнув рабочих. Это вообще любимое занятие коллективного Запада. Будоражить простых людей. Потому как элитки зачастую уже с западным сознанием. А в Беларуси особая ситуация. За работяг печется Лукашенко. И новые рынки сбыта ищет, и перед прожорливым олигархатом соседней России отстаивает, и местным чинушам может хвост накрутить. Да к тому же заводчане не поддержали невероятный протест в 2020-м, хотя как айтишники и свободные художники ни изгалялись-то. И плакаты рисовали, и лозунги кричали. Не вышло. Кто эти люди, которые стоят на проходных некоторых предприятий Беларуси, и что о них думают заводчане? Подробнее здесь.

Евгений Пустовой:

Это было в сентябре прошлого года. А осенью этого даже виртуальная забастовка накрылась медным тазом. Но зарплату отрабатывать надо. И «твары пратэсту» униматься не собираются. «Рабочы Рух» о финансовой помощи США: главное, чтобы они не потратили на своих политконсультантов. Подробности тут. Евгений Пустовой:

Как женщина без моральных устоев пытается соблазнить мужчину, так же беспринципно беглая верхушка змагарства стала соблазнять самых крепких и сильных мужиков. С силовиками вышел прокол. BYPOL – это хлюпики. Они чаще ходили в барбершопы, чем на задания. А обиженные аутсайдеры с нереализованными непомерными амбициями – лучший материал для иностранных спецслужб. И такие из миллионов были вычленены в цехах наших предприятий. Худшие представители стали истеблишментом «Рабочага Руху». Константин Бычек: КГБ пресечена деятельность организованной экстремистской сети «Рабочы Рух». Читать далее.

Евгений Пустовой:

Постдокторантка Гарварда из Бостона – Чалей – на разогреве публики. Сутенершей белорусского змагарства является сама Тихановская. «Она не могла ни сформулировать фразу, ни толком задать вопрос». Что происходило во время чатов с Тихановской? Узнать здесь. Евгений Пустовой:

Я вот одного не понимаю: как брутальные мужики из литейки могут идти на поводу вот таких вертихвосток. Это они их подбивают к измене. Родине. Что рассказывают задержанные участники движения «Рабочы Рух»? Кадры допросов. Смотреть здесь.

Евгений Пустовой:

И каждый старается лечь под западные спецслужбы в более выгодных позициях. Поэтому дальше Буга ведется реальная борьба за руководство белорусской забастовкой. Забастовки нет. А борьба – есть. Дылевский против крыла Чалей, Латушко против табора Тихановской. Что им до интересов обычных белорусов – нас с вами? Они грызутся: 30 сребреников на всех не хватит. Скоро количество змагаров в эмиграции будет больше, чем в Беларуси. А каждый из них жаждет должности в «раде коллаборантов» Еврорейха. Конкуренция. Одним твистом по карьерной лестнице не продвинешься. Поэтому бонзам змагарства нужны закрытые документы, картинка протестов, диверсии. А лучше – смерти, больше крови. А на выходе – поломанные судьбы невероятно доверчивых белорусов. Пустовой: движение от «Руха» одно – от экстремизма до терроризма. А как иначе квалифицировать такие призывы?» Читайте здесь.

Евгений Пустовой:

Это яркие представители местного менеджмента «Рабочага Руху». Их 13, они в американке. А Чалей – в Америке. В Северной – живет, а в Южной – отдыхает. После Турции – в Мексике. На видео Рововой и Войтехович. Сколько у них общего. Это про таких говорили «светлые лица протеста». Как они невероятно похожи. Братья по мятежу. Рововой отравлял идеями экстремизма работников «Гродно Азот», а Войтехович – призывал к диверсиям на БелЖД. Оба уклонисты от службы в белорусской армии, зато сейчас на службе польских спецслужб.

Фигуранты уголовных дел. За кражу, как Рововой. Злостные неплательщики алиментов, как Тит. Неоцененные натуры, запивавшие свое высокомерие спиртным, как Дзюба. Чем хуже, тем лучше. Настоящий батальон Дирлевангера. Они бежали от семей и ответственности. Бежали в Польшу и Литву. Ну, если от семей еще можно убежать, то от белорусских чекистов – нет. Евгений Пустовой: лидеры «Руха» готовились к настоящей войне. Планировали диверсии. Тут подробнее.

Евгений Пустовой:

И что ради этого не сделаешь. Например, эта светлая женщина кокетливо вербовала своих мужчин-коллег. И втиралась в доверие к коллегам-женщинам. «Мы раздуем из этого огромный скандал». Как «Рабочы Рух» хотел подставить известную белорусскую компанию? Смотрите здесь. Евгений Пустовой:

Финансовые и делопроизводственные нюансы нужны были для западных спецслужб, чтобы сжать еще плотнее санкционное кольцо вокруг белорусской экономики. И пока наш Президент, глава правительства, министр промышленности ищут новые рынки сбыта, чтобы предприятия работали, за налоги строил новые школы, больницы получали новые ИВЛ, а мы все зарплату, эта женщина за визу в Польшу искала компромат для той, которая обещала новую Беларусь.

Светлана Тихановская:

Я хотела спросить. Вторичные санкции работают независимо от нас – что ты имеешь в виду? Евгений Пустовой:

В стране тысячи предприятий. Везде есть рабочие. Но «Рух» появился. На БелЖД, брендовых и самых опасных заводах. Тех, чья продукция идет на экспорт. Ну, логика простая. Западные бенефициары – толстосумы мира капитализма – из-за локдауна потеряли свой доход. Межевич: если оппозиция въедет в Минск, то люди, которые думают о забастовке, будут спасаться от голодной смерти на огороде у тещи. Тут подробности.

Евгений Пустовой:

Ну, например, на БМЗ в сложном 2020-м экспорт по некоторым позициям составил 120 % к 2019-му. А в этом году и экспорт, и рентабельность продолжают расти. Поэтому слив того же котла рабочим явно не выгоден. Он выгоден врагам. Были созданы ячейки и сеть из местных экстремистов. Они собирали информацию по всей стране. И про поезда. Говорил, что для компьютерной игры надо. Как участники «Рабочага Руху» пытались выведать информацию у работников БелЖД? Узнайте здесь. Евгений Пустовой:

И про численность военных.

Сергей Войтехович:

Всего их 29 штук, эшелонов. Пассажирских вагонов ровно сто штук. В одном вагоне 54 военных, плюс еще есть оборудованные крытые вагоны для охраны воинской техники. Евгений Пустовой:

Через деструктивные Telegram-каналы распространяли информацию, как блокировать работу БелЖД. Остановить потоки грузов – значит подорвать логистический авторитет Беларуси. Имиджевые и финансовые потери. А ЧП с пассажирскими поездами – это вообще триггер недовольства людей. А надо же было еще подорвать работу БМЗ, «Нафтана», «Химволокна», «Гродно Азот».