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Более 90% водителей городских автобусов не вышли на работу в Сеуле

14 января 2026 07:28
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Столица Южной Кореи переживает серьезный транспортный коллапс из‑за масштабной забастовки водителей. В Сеуле на работу не вышли более 90 % водителей городских автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В час пик автобусное сообщение почти прекратилось, станции метро оказались переполнены, а многим горожанам пришлось добираться до места работы пешком. Причиной протеста стал провал переговоров между профсоюзом водителей и ассоциацией работодателей о повышении зарплаты. Работники требовали увеличить выплаты на 16 %, однако компании согласились лишь на 10 %.

# Забастовка # Международная политика

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