Межевич: если оппозиция въедет в Минск, то люди, которые думают о забастовке, будут спасаться от голодной смерти на огороде у тёщи
Новости Беларуси. Новые подробности из КГБ. Активисты экстремистской инициативы дают признательные показания. Дело о якобы стачкомовском движении обрастает новыми подробностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эмоции задержанных и сухие факты измены государству в рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».
Николай Щекин, политолог:
На днях практически взяли группу, которая готова была сделать второй Чернобыль в Республике Беларусь и в Европе. Считайте, что нам была уготована судьба, наверное, Хиросимы, Нагасаки и Чернобыля, вместе взятых.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Вот еще один факт в пользу «миролюбия» «Руху» – его адепты выходили с предложениями на пограничников южных рубежей – за определенную плату выполнить определенную работу.
Сотрудник ГПК:
Подлог был заметен сразу. Потому что сами по себе вопросы и плюс те вопросы, которые он задавал, наводя на какое-то выпытывание сведений, особенно о границе, об усилении каких-то мер, поэтому моя реакция была однозначная: любой простой гражданский человек такими вопросами даже интересоваться не будет.
Евгений Пустовой:
Тротиловый экстремизм – это уже более радикальный лэвел. Первый удар в спину для нашей экономики – промышленный экстремизм. Просто на Западе не могут простить себе локдаун и смириться с белорусским иммунитетом от вируса разрухи.
Игорь Минц, обвиняемый, работник ОАО «Нафтан»:
Я считаю, что для Республики Беларусь это очень хорошие деньги, учитывая, что у нас очень маленькая коммунальная нагрузка, дешевый бензин, предположим, еще какие-то элементы дешевле, то эта зарплата сопоставима со многими европейскими странами.
Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
В Европе не осталось свободных ресурсов, а поделить – поделили. Все, что можно забрать, забрали. Перераспределение времен 1988-1991 годов закончилось. Оно дало Западу дополнительное десятилетие жизни. Еще на какое-то время хватит Украины, которую доведут до статуса Албании или Македонии, наверное, все-таки Македонии, там еще тяжелее. Если та самая условная оппозиция (это уже не оппозиция) въедет в Минск на белом коне, то люди, которые сегодня думают, идти на забастовку или не идти, они в лучшем случае будут спасаться от голодной смерти на огороде у тещи.
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