Межевич: если оппозиция въедет в Минск, то люди, которые думают о забастовке, будут спасаться от голодной смерти на огороде у тёщи

Новости Беларуси. Новые подробности из КГБ. Активисты экстремистской инициативы дают признательные показания. Дело о якобы стачкомовском движении обрастает новыми подробностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмоции задержанных и сухие факты измены государству в рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».

Николай Щекин, политолог:

На днях практически взяли группу, которая готова была сделать второй Чернобыль в Республике Беларусь и в Европе. Считайте, что нам была уготована судьба, наверное, Хиросимы, Нагасаки и Чернобыля, вместе взятых. Евгений Пустовой, корреспондент:

Вот еще один факт в пользу «миролюбия» «Руху» – его адепты выходили с предложениями на пограничников южных рубежей – за определенную плату выполнить определенную работу.

Сотрудник ГПК:

Подлог был заметен сразу. Потому что сами по себе вопросы и плюс те вопросы, которые он задавал, наводя на какое-то выпытывание сведений, особенно о границе, об усилении каких-то мер, поэтому моя реакция была однозначная: любой простой гражданский человек такими вопросами даже интересоваться не будет.

Евгений Пустовой:

Тротиловый экстремизм – это уже более радикальный лэвел. Первый удар в спину для нашей экономики – промышленный экстремизм. Просто на Западе не могут простить себе локдаун и смириться с белорусским иммунитетом от вируса разрухи.