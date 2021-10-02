Лукашенко: я буду вечным Президентом, если вы будете нас атаковать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу. Но я еще не достиг того возраста, как в вашем вашингтонском обкоме. Там президенту, по-моему, 88 лет уже. Ну, скоро 90. Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. А почему бы нет? Но вы не волнуйтесь. Я не дотяну до этого возраста. Поэтому президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и его изберет народ, но если он здоров и может управлять страной. У нас непростая ситуация, поэтому здесь должен быть энергичный, здоровый человек, которого изберет народ, и он будет желать быть президентом. Вот эти главные условия. Но я об одном сказал: должны быть мир и покой, чтобы не разрушилось то, что я создавал, как вы сказали, как первый Президент Беларуси. Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным Президентом.

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