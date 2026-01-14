«Снежный десант»! Как волонтёры БРСМ помогали нуждающимся во время циклона «Улли»

Снегопады стали настоящим испытанием для белорусов. И как важно, что тысячи людей объединились в борьбе со стихией. Волонтеры инициативы «Снежный десант» продолжают принимать заявки по уборке снега пожилым минчанам, маломобильным гражданам, проживающим в частном секторе. Куда обращаться за помощью, подскажет гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Давыдовский, секретарь Центрального комитета БРСМ. Александра Каштанова, ведущая:

6 тысяч молодых людей объединились в уборке снега, стали активно все это расчищать. И пожилые люди, малоподвижные граждане смогли наконец-то получить помощь, потому что неожиданный снег всех поставил в тупик. Расскажите, как проходила работа в первые дни, когда снег нас порадовал?

Александр Давыдовский, секретарь Центрального комитета БРСМ:

Волонтерам, активистам БРСМ не привыкать действовать в каких-то трудных условиях. Наше волонтерское движение «Доброе сердце» Белорусского республиканского союза молодежи объединяет более 39 тысяч молодых людей. Это более чем 2 600 волонтерских отрядов. Такие снегопады, метеоугрозы в очередной раз показывают, насколько сегодня БРСМ – большая сила, которая готова встать, сплотиться и выйти на помощь нашим гражданам. За этот период наши волонтеры оказали помощь большому количеству лиц пожилых, одиноко проживающим, одиноким гражданам. Для этого у нас специально работают горячие линии, они работают у нас в каждом территориальном комитете, поэтому можно позвонить, обратиться за помощью, оставить заявку, и наши волонтеры с удовольствием выйдут и все почистят и расчистят.