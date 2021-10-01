Президент: «Многие говорят: ну, сейчас дали повод лукашистам, Лукашенко, пойдут фронтом, всех начнут давить»

Евгени й Пустово й, корреспондент : Наши силовики ценой своих жизней спасают нас с вами. И за это еще Беларусь критикует всякая деструктивная нечисть. Понятно – хотят снова столкнуть лбами. Не выйдет, Президент дает четкий посыл – виновные будут наказаны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это обычные террористы. Вы сейчас видите, они же признаются и говорят, где они совершать хотели теракты. Больше всего настораживает, что они основное сейчас острие направили против железной дороги. Они же понимают, что Беларусь – транзитная страна. И Комитет госбезопасности недавно доложил: они обнаружили прямые контакты со спецслужбами США и прежде всего ФБР. Не знаю, зачем ФБР информация о том, что происходит внутри Беларуси и как мы собираемся обходить санкции. Это что такое? На это глаза закрыть? Ну так мы закрывали в прошлом году. Знаете, что получили.

Многие говорят: ну, сейчас дали повод лукашистам, Лукашенко, пойдут фронтом, всех начнут давить, травить. Слушайте, мы не настолько глупы, чтобы в современных условиях ходить фронтами, потому что если мы пойдем фронтом (мы это умеем делать), пострадать могут невинные люди. Мы точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений – МВД и прочих – будем отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты.