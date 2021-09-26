«Рабочы Рух» о финансовой помощи США: главное, чтобы они не потратили на своих политконсультантов

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Итак, пора рисовать схему. Внизу пищевой пирамиды – заводчане, объединенные в небольшие ячейки. Их координировала средняя прослойка – здешний актив. Все они задержаны. Истеблишмент «Рабочага Руху» – в США, Польше и Литве. В голове, но не на самом верху – беглецы стачечного движения. Войтехович, Рововой, Сандрос и Тит. Бывшие работники железной дороги, «Гродно Азота», «Беларуськалия». У каждого джентльменский багаж «неверагоднасці»: активист мятежа, бегство за рубеж, желание прокормиться. Механизм формирования подпольных ячеек выдает почерк западных спецслужб. Только откуда с этими методами знакома дипломированный биолог Владислава Чалей? Она и есть главный «твар» инициативы разрушения страны путем давления на заводчан.

Евгений Пустовой:

Только вдумайтесь: предводительница «Рабочага Руху» точно в своих руках ничего тяжелей гаджетов не держала. Ну, или шеста. Для выпускницы Эдинбургского и Оксфордского университетов чужда идеологема обычных работяг. Сейчас она в качестве постдокторанта трудится в Harvard University. В свободное время от экспериментов над генами человека руководит оппозиционной частью белорусской диаспоры в США. А теперь у нее появилось еще одно хобби – ставить эксперименты над мозгами порой слишком доверчивых заводчан. В этом богемном закрытом чате и решают судьбу белорусских трудяг.

– В Конгрессе США в этом году заложено в три раза больше денег на помощь Беларуси, чем когда-либо – 30 миллионов. И просто сейчас Сенат должен утвердить тот факт, что эта сумма может быть действительно выделена и потрачена.

– Главное, чтобы они не потратили на просто своих каких-то политконсультантов и так далее. Потому что это типичная история, как США помогает Ираку на миллиарды и триллионы долларов. В итоге это все просто американские военные советники и так далее, это все их.

– У нас есть шанс какой-то, у гражданского общества и у инициатив хоть как-то быть поддержанными из этого бюджета.

– Пусть дадут нам одного какого-нибудь хорошего американца, которому можно давать 100%-ные данные о том, как обходят санкции. Пусть дадут одного, но хорошего.

– В ФБР есть специальные комиссии. Халезин туда это все передает.

– Да, я тоже думаю, что у нас уже есть посредник.