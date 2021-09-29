Пустовой: движение от «Руха» одно – от экстремизма до терроризма. А как иначе квалифицировать такие призывы?»
Новости Беларуси. Новые подробности из КГБ. Активисты экстремистской инициативы дают признательные показания. Дело о якобы стачкомовском движении обрастает новыми подробностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эмоции задержанных и сухие факты измены государству в рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, СТВ:
Народный герой. Все они наши герои, от сержанта с переломанной ногой из Пинска в августе 2020-го до Дмитрия из «Альфы» с мирным позывным «Нирвана». Все они вытащили нашу страну из гнилых зубов прожорливого коллективного Запада. Вытащили и продолжают вытаскивать ценой своей жизни. В честь таких бойцов должны быть названы улицы. И улицы с бесплатным жильем для силовиков. Ну хотя бы так страна должна отблагодарить тех, кто отстоял и продолжает стоять на линии огня, чтобы белорусы могли людзьмі звацца.
Да, белорусов обрабатывали сильно и мощно. Некоторых до умопомешательства. Но если спустя год после громких разоблачений адских фейков и инфернальных планов по устранению Президента, журналистов и депутатов, после дьявольски изощренных методов борьбы с экономикой – если после этого кто-то продолжает желать Беларуси зла, тогда не удивляйтесь, что вас пригласят в СИЗО КГБ, а потом вы будете оправдываться и раскаиваться.
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Евгений Пустовой:
Идти на убийства и экстремизм – это уже не политика, это санкции уголовных статей. А силой мысли через Zoom-конференции диверсии не материализуешь. Для этого использовали чужие руки. Движение от этого «Руха» одно – от экстремизма до терроризма. А как иначе квалифицировать такие призывы – целенаправленно убивать силовиков и их семьи? А мы потом удивляемся, откуда такая мания уничтожать защитников интересов родины на камеру.
Здание КГБ, за ним там есть общага. Общага очень интересная. Мы зашли пробить по этому адресу, кто в этом доме живет, там половина красных фамилий, строчек. Вход в эту общагу просто минируешь.
Евгений Пустовой:
Минировать жилые дома Халезину, политмигранту на довольствии литовских и американских спецслужб, предлагала вот эта милая с виду девушка. Так Чалей хотела строить новую Беларусь. Правда, жить в ней ее родители, видимо, не собирались. На неделе при обыске у них обнаружены визы и билеты в Европу. И 30 000 долларов.
А вы тут держитесь, змагары. Ваши начальники в Америке, а вы – в американке.
Александр Гашников, обвиняемый, слесарь ОАО «БМЗ»:
Я бы сказал так: лучше, чтобы люди занимались своими семьями и не лезли в политику. Политика – это грязное дело.
Андрей Погерило, обвиняемый, бывший работник ОАО «Гродно Азот»:
Мне самому уже настолько захотелось отмыться от всего этого. От всей этой грязи, от всего. Оборачиваясь на год назад, я не понимаю даже, как к этому пришел.
Валентин Тереневич, обвиняемый, помощник мастера ОАО «Гродно Азот»:
Большие дяди, наверное, не верят в сказки, но я бы, конечно, поверил бы в чудо. Если бы можно было вернуться обратно, всего этого могло бы не быть. Да не то что могло – не было бы. Потому, что к сожалению, осмысление этого всего приходит поздно.
Евгений Пустовой:
Следствие продолжается, а значит новые разоблачения совсем скоро. Задача – отделить зерна от плевел, а это очень сложно. Нашу миролюбивую почву враги умело и щедро засеяли терниями обмана и зла. Ничего, белорусы трудолюбивые – выдернем каждый сорняк. Иначе от страны останется выжженное поле.
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