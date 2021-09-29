Пустовой: движение от «Руха» одно – от экстремизма до терроризма. А как иначе квалифицировать такие призывы?»

Евгений Пустовой, СТВ:

Народный герой. Все они наши герои, от сержанта с переломанной ногой из Пинска в августе 2020-го до Дмитрия из «Альфы» с мирным позывным «Нирвана». Все они вытащили нашу страну из гнилых зубов прожорливого коллективного Запада. Вытащили и продолжают вытаскивать ценой своей жизни. В честь таких бойцов должны быть названы улицы. И улицы с бесплатным жильем для силовиков. Ну хотя бы так страна должна отблагодарить тех, кто отстоял и продолжает стоять на линии огня, чтобы белорусы могли людзьмі звацца.

Да, белорусов обрабатывали сильно и мощно. Некоторых до умопомешательства. Но если спустя год после громких разоблачений адских фейков и инфернальных планов по устранению Президента, журналистов и депутатов, после дьявольски изощренных методов борьбы с экономикой – если после этого кто-то продолжает желать Беларуси зла, тогда не удивляйтесь, что вас пригласят в СИЗО КГБ, а потом вы будете оправдываться и раскаиваться.

Читайте также:

Константин Бычек: КГБ пресечена деятельность организованной экстремистской сети «Рабочы Рух»

«Она не могла ни сформулировать фразу, ни толком задать вопрос». Что происходило во время чатов с Тихановской?

Могла быть катастрофа. Работники предприятий откровенно о том, как их призывали к диверсиям в 2020-м

Евгений Пустовой:

Идти на убийства и экстремизм – это уже не политика, это санкции уголовных статей. А силой мысли через Zoom-конференции диверсии не материализуешь. Для этого использовали чужие руки. Движение от этого «Руха» одно – от экстремизма до терроризма. А как иначе квалифицировать такие призывы – целенаправленно убивать силовиков и их семьи? А мы потом удивляемся, откуда такая мания уничтожать защитников интересов родины на камеру.