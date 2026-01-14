БЖД почти на 12% увеличила перевозку пассажиров в сообщении с Россией в 2025 году

Белорусская железная дорога информирует о значительном росте пассажирских перевозок в сообщении с Россией. В 2025 году поездами между двумя странами воспользовались свыше 3 миллионов 600 тысяч человек. Это почти на 12 % больше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Белорусской железной дороги сотрудничество с Россией остается стратегическим направлением. В планах – дальнейшее развитие маршрутов, повышение качества обслуживания и внедрение новых технологий, чтобы поездка была максимально удобной.

Особенно востребованными стали маршруты Минск – Москва и Минск – Санкт-Петербург. Популярность объясняется удобным расписанием, комфортом поездов и стабильным спросом на поездки как делового, так и туристического характера.

Рост перевозок оказался возможен благодаря расширению парка современных составов, улучшению сервиса и согласованной работе с российскими коллегами. Важную роль сыграли и праздничные периоды: летний сезон, майские выходные и новогодние каникулы.