Зарплаты учителей: чего ждать дальше? Рассказывает министр

Ольга Коршун, ведущая: Возможно, молодые люди захотят идти в профессию, если уровень зарплат там поднимут. Вы помните, на что потратили свою первую зарплату? Какая она у вас была?

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

По-моему, оклад пионервожатого тогда был рублей 70-80. Это была достаточно неплохая зарплата. У начинающего инженера, по-моему, была 120 рублей зарплата. Конечно, зарплата играет определенную роль. Многое уже сделано, чтобы двигаться в русле повышения зарплаты. Мы поменяли подходы к системе оплаты труда, сделали упор на стимулировании творчества, каких-то инновационных подходов в образовании. Сейчас мы рассматриваем вопрос, на педсовете это было поддержано главой государства, думаю, что с нового календарного года мы установим еще дополнительную единую надбавку для классных руководителей. На них очень большая нагрузка ложится. Мы выработали в правительстве подходы системного роста заработной платы в зависимости от роста средней зарплаты в экономике. Сегодня зарплата педагогических работников чуть больше 1 000 рублей. У учителей 1 147 рублей. Это средняя зарплата. К 2025 году мы должны выйти на среднюю зарплату учителей от средней заработной платы в экономике 106 %. То есть чуть выше от средней заработной платы в экономике. Мы должны понимать, что сегодня в нашем социально ориентированном государстве, где мы предоставляем бесплатное общее среднее образование, мы зависим от того, как сработает реальный сектор экономики.