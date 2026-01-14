Покупка сладкого напитка для сына принесла приз в 10 тысяч! Белоруска выиграла крупную сумму в «Санте»

Александра Каштанова, ведущая:
Удача в Лиозно – 10 тысяч рублей. В Лиозно Ольгу Волкову знают как заведующую детским садом, а теперь еще и как самую везучую участницу рекламной игры.
Александра Каштанова, ведущая:
Удача в Лиозно – 10 тысяч рублей. В Лиозно Ольгу Волкову знают как заведующую детским садом, а теперь еще и как самую везучую участницу рекламной игры.
Юлия Самусенко, ведущая:
Обычная покупка любимого напитка («Колы») для сына в магазине «Санта» принесла ей выигрыш 10 тысяч рублей.
Александр Меженный, ведущий:
Для Ольги это первый подобный выигрыш, и теперь ее девиз звучит именно так – играйте и выигрывайте!
А все подробности – в нашем сюжете.
– Вы выиграли 10 тысяч!
– Ура! Такое может быть со мной?!
Ольга Волкова, г.п. Лиозно:
Я работаю в детском садике заведующим.
Для меня это действительно чудо новогоднее, предновогоднее. Я очень рада этому!
– Какой товар принес вам победу, знаете?
– Я уверена, что это «Кока-Кола».
Ольга Волкова:
Я не ожидала, что со мной такое может произойти.
Александр Меженный:
Дарю этот подарок и 10 тысяч белорусских рублей.
10 тысяч? Ну это круто. Настоящее новогоднее чудо. Это радость, это восторг. Не может быть!
Ольга Волкова:
Посещайте магазин «Санта», покупайте игровые товары, играйте и выигрывайте.
*На правах рекламы.