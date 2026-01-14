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Покупка сладкого напитка для сына принесла приз в 10 тысяч! Белоруска выиграла крупную сумму в «Санте»

14 января 2026 07:34
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Покупка сладкого напитка для сына принесла приз в 10 тысяч! Белоруска выиграла крупную сумму в «Санте»-1

Александра Каштанова, ведущая:
Удача в Лиозно – 10 тысяч рублей. В Лиозно Ольгу Волкову знают как заведующую детским садом, а теперь еще и как самую везучую участницу рекламной игры. 

Покупка сладкого напитка для сына принесла приз в 10 тысяч! Белоруска выиграла крупную сумму в «Санте»-3

Юлия Самусенко, ведущая:
Обычная покупка любимого напитка («Колы») для сына в магазине «Санта» принесла ей выигрыш 10 тысяч рублей.

Покупка сладкого напитка для сына принесла приз в 10 тысяч! Белоруска выиграла крупную сумму в «Санте»-5

Александр Меженный, ведущий:
Для Ольги это первый подобный выигрыш, и теперь ее девиз звучит именно так – играйте и выигрывайте! 

А все подробности – в нашем сюжете.

Покупка сладкого напитка для сына принесла приз в 10 тысяч! Белоруска выиграла крупную сумму в «Санте»-7

Вы выиграли 10 тысяч!
– Ура! Такое может быть со мной?!

Покупка сладкого напитка для сына принесла приз в 10 тысяч! Белоруска выиграла крупную сумму в «Санте»-9

Ольга Волкова, г.п. Лиозно:
Я работаю в детском садике заведующим. 

Для меня это действительно чудо новогоднее, предновогоднее. Я очень рада этому!

Покупка сладкого напитка для сына принесла приз в 10 тысяч! Белоруска выиграла крупную сумму в «Санте»-11

Какой товар принес вам победу, знаете?
– Я уверена, что это «Кока-Кола».

Ольга Волкова:
Я не ожидала, что со мной такое может произойти.

Александр Меженный:
Дарю этот подарок и 10 тысяч белорусских рублей. 

Покупка сладкого напитка для сына принесла приз в 10 тысяч! Белоруска выиграла крупную сумму в «Санте»-13

10 тысяч? Ну это круто. Настоящее новогоднее чудо. Это радость, это восторг. Не может быть!

Покупка сладкого напитка для сына принесла приз в 10 тысяч! Белоруска выиграла крупную сумму в «Санте»-15

Ольга Волкова:
Посещайте магазин «Санта», покупайте игровые товары, играйте и выигрывайте. 

*На правах рекламы.

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