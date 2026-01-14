Покупка сладкого напитка для сына принесла приз в 10 тысяч! Белоруска выиграла крупную сумму в «Санте»

Александра Каштанова, ведущая: Удача в Лиозно – 10 тысяч рублей. В Лиозно Ольгу Волкову знают как заведующую детским садом, а теперь еще и как самую везучую участницу рекламной игры.

Юлия Самусенко, ведущая: Обычная покупка любимого напитка («Колы») для сына в магазине «Санта» принесла ей выигрыш 10 тысяч рублей.

А все подробности – в нашем сюжете.

Александр Меженный, ведущий: Для Ольги это первый подобный выигрыш, и теперь ее девиз звучит именно так – играйте и выигрывайте!

– Вы выиграли 10 тысяч! – Ура! Такое может быть со мной?!

Для меня это действительно чудо новогоднее, предновогоднее. Я очень рада этому!

Ольга Волкова, г.п. Лиозно: Я работаю в детском садике заведующим.

– Какой товар принес вам победу, знаете?

– Я уверена, что это «Кока-Кола».

Ольга Волкова:

Я не ожидала, что со мной такое может произойти.

Александр Меженный:

Дарю этот подарок и 10 тысяч белорусских рублей.