«Она не могла ни сформулировать фразу, ни толком задать вопрос». Что происходило во время чатов с Тихановской?

Новости Беларуси. Новые подробности из КГБ. Активисты экстремистской инициативы дают признательные показания. Дело о якобы стачкомовском движении обрастает новыми подробностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмоции задержанных и сухие факты измены государству в рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:

Методы манипулирования людьми у иностранной верхушки на высоте – сказки про евродемократию, свободу выбора. А в итоге все сводится к одному – диктатуре террора.

Александр Гашников, обвиняемый, слесарь ОАО «БМЗ»​​​​​​​:

Zoom-конференции были. Был круг людей, первоначально оговаривалось, что решение будет приниматься не единогласно, а решением большинства голосов. Иногда случалось, что решения принимались не большинством голосов, а именно конкретными участниками. И это способствовало недоверию.

Андрей Погерило, обвиняемый, бывший работник ОАО «Гродно Азот»:

В Гродно мы вывесили БЧБ-флаг и получили. Нас задержали, отсидели мы 10 суток, понесли соответствующее наказание за это действие. Попал в поле зрения этих так называемых демократических сил, как я сейчас тоже называю. Я в принципе в политике не очень, не из-за политики вообще во все это влез. Я же говорю: для меня в принципе это все по накатанной прилезло. Еще когда я увидел саму Тихановскую и суть, что там происходит, я хочу сказать, это не было бы так смешно, если бы не было так печально.