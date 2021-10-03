Каким должен быть учитель и почему министр образования считает, что недобор в пед – это неплохо?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь. Ольга Коршун, ведущая:

Вы уже затронули тему атмосферы в школе. Там ребенок много времени проводит. Хочется, чтобы была атмосфера как дома. Согласитесь, сегодня не во всех школах, но мне кажется, ситуация немного изменилась.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Это, наверное, не только затрагивает нашу страну, это в целом общемировые тенденции, когда школа рассматривается как сфера услуг, которые якобы предоставляются населению. Эта так называемая либеральная модель, когда это все таким образом воспринимается. Мы сегодня уже порой доходим до абсурда, потому что иногда к нам такие обращения приходят: раз школа оказывает услуги, мы платим налоги, надо заключать договор на оказание услуг. А как определить качество оказания этой услуги? Если еще по знаниям того или иного предмета можно еще как-то по оценкам сориентироваться, но образование – это не только обучение, но еще и воспитание, процесс развития, социализации. Какой здесь критерий взять, чтобы оценить качество выполненной услуги? Кто здесь первичен, а кто вторичен? Я, например, вообще считаю, что в вопросах воспитания первична семья. Школа должна создавать тоже определенные условия и для воспитания, и для социализации. Но первична все-таки семья. Здесь нам ни в коем случае нельзя перевести образование в своеобразную отрасль услуг.

Ольга Коршун:

Вам не кажется, что здесь есть не только родительский аспект, но и современные учителя вызывают много вопросов. Вы вспоминаете своих учителей, наставников. Я по вашей интонации вижу, что это учителя с большой буквы, о которых ты помнишь всю жизнь, которые не только предмету учили, а именно воспитывали, были семьей. Сегодня педагоги могут на себя взять такую значимую роль? Ведь посмотрите на итоги вступительной кампании, педагогический университет имени Максима Танка – недобор по некоторым специальностям.