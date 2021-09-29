Могла быть катастрофа. Работники предприятий откровенно о том, как их призывали к диверсиям в 2020-м

Новости Беларуси. Новые подробности из КГБ. Активисты экстремистской инициативы дают признательные показания. Дело о якобы стачкомовском движении обрастает новыми подробностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмоции задержанных и сухие факты измены государству в рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:

Идти на убийства и экстремизм – это уже не политика, это санкции уголовных статей.

Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ:

Прорабатывались конкретные диверсионные акты, способные парализовать работу таких стратегических белорусских предприятий, как «Нафтан», «Гродно Азот», БМЗ и другие, в том числе путем уничтожения основного оборудования, объектов инфраструктуры и коммуникаций. Вербовочное изучение руководства предприятия, а также членов их семей, в том числе поиск компрометирующих материалов с целью вынужденного вовлечения их в противоправную деятельность либо последующей дискредитации. Евгений Пустовой:

Силой мысли через Zoom-конференции диверсии не материализуешь. Для этого использовали чужие руки.

Валентин Тереневич, обвиняемый, помощник мастера ОАО «Гродно Азот»:

Сами-то они ничего не смогли бы сделать, они пытались это сделать практически нашими руками. Все велось к тому, чтобы мы произвели эту диверсию. Но, честно говоря, проработав 25 лет, у меня отец, мать, тесть, теща – все проработали на этом предприятии и многие годы отдали. Сам без малого 25 лет там отработал. Взять и разом все это – как собственного ребенка убить. Евгений Пустовой:

Зачастую эти так называемые чужие руки для беглой верхушки экстремистского «Руху» были близкими или хорошо знакомыми людьми.