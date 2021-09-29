Могла быть катастрофа. Работники предприятий откровенно о том, как их призывали к диверсиям в 2020-м
Новости Беларуси. Новые подробности из КГБ. Активисты экстремистской инициативы дают признательные показания. Дело о якобы стачкомовском движении обрастает новыми подробностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эмоции задержанных и сухие факты измены государству в рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, СТВ:
Идти на убийства и экстремизм – это уже не политика, это санкции уголовных статей.
Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ:
Прорабатывались конкретные диверсионные акты, способные парализовать работу таких стратегических белорусских предприятий, как «Нафтан», «Гродно Азот», БМЗ и другие, в том числе путем уничтожения основного оборудования, объектов инфраструктуры и коммуникаций. Вербовочное изучение руководства предприятия, а также членов их семей, в том числе поиск компрометирующих материалов с целью вынужденного вовлечения их в противоправную деятельность либо последующей дискредитации.
Евгений Пустовой:
Силой мысли через Zoom-конференции диверсии не материализуешь. Для этого использовали чужие руки.
Валентин Тереневич, обвиняемый, помощник мастера ОАО «Гродно Азот»:
Сами-то они ничего не смогли бы сделать, они пытались это сделать практически нашими руками. Все велось к тому, чтобы мы произвели эту диверсию. Но, честно говоря, проработав 25 лет, у меня отец, мать, тесть, теща – все проработали на этом предприятии и многие годы отдали. Сам без малого 25 лет там отработал. Взять и разом все это – как собственного ребенка убить.
Евгений Пустовой:
Зачастую эти так называемые чужие руки для беглой верхушки экстремистского «Руху» были близкими или хорошо знакомыми людьми.
Игорь Минц, обвиняемый, работник ОАО «Нафтан»:
Он для меня прежде всего бывший коллега и человек, с которым у меня близкие отношения. Не полностью близкие, но близкие. Так или иначе люди, которые нам становятся близки в определенный момент, что бы они ни сделали, они для нас в первую очередь близкие люди.
Евгений Пустовой:
Знакомых они готовы были подставлять, проще сказать, вербовать, а предприятия просто взрывать.
Валентин Тереневич:
Все это было под никами. Тоже призывали к тому, чтобы устроить забастовку и остановить наши предприятия. Но у нас тоже химическое предприятие, но в разы отличимое, чем «Азот». Некоторые вещи, если бы это произошло, могли привести вообще к катастрофе, к экологической катастрофе.
– Каким способом?
– Химическое предприятие, вы же должны понимать, что это недетские шутки.
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