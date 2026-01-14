Переход Болгарии на евро спровоцировал резкий рост цен. По данным местных СМИ, уже в первые дни стоимость базовых товаров, в том числе хлеба, выросла на десятки процентов, значительно превысив официальный курс конвертации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема затронула не только продовольственный сектор, но и сферу услуг. В Софии, например, почасовая плата за парковку фактически удвоилась. Онлайн-продавцы также существенно подняли цены, ссылаясь на технические ошибки.

Хотя законодательство запрещает необоснованное повышение стоимости товаров в период валютного перехода, на практике этот запрет, судя по всему, не действует. Замена национальной валюты вызывала серьезное недовольство у значительной части населения и ряда политических сил страны.