Константин Бычек: КГБ пресечена деятельность организованной экстремистской сети «Рабочы Рух»

Новости Беларуси. Новые подробности из КГБ. Активисты экстремистской инициативы дают признательные показания. Дело о якобы стачкомовском движении обрастает новыми подробностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмоции задержанных и сухие факты измены государству в рубрике Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:

Народный герой. Все они наши герои, от сержанта с переломанной ногой из Пинска в августе 2020-го до Дмитрия из «Альфы» с мирным позывным «Нирвана». Все они вытащили нашу страну из гнилых зубов прожорливого коллективного Запада. Вытащили и продолжают вытаскивать ценой своей жизни. В честь таких бойцов должны быть названы улицы. И улицы с бесплатным жильем для силовиков. Ну хотя бы так страна должна отблагодарить тех, кто отстоял и продолжает стоять на линии огня, чтобы белорусы могли людзьмі звацца. Да, белорусов обрабатывали сильно и мощно. Некоторых до умопомешательства. Но если спустя год после громких разоблачений адских фейков и инфернальных планов по устранению Президента, журналистов и депутатов, после дьявольски изощренных методов борьбы с экономикой – если после этого кто-то продолжает желать Беларуси зла, тогда не удивляйтесь, что вас пригласят в СИЗО КГБ, а потом вы будете оправдываться и раскаиваться.

Александр Гашников, обвиняемый, слесарь ОАО «БМЗ»:

Я работал на предприятии, на Белорусском металлургическом заводе. Передал информацию по просьбе инициативы BYPOL в наш закрытый чат – информацию о блокировании движения транспорта, подъезд транспорта автомобильного или железнодорожного к заводу. Затем указал, что на территории предприятия и за его пределами имеются три подстанции электроэнергетики, которые питают завод, и указал о том, что имеется еще труба газовая. Евгений Пустовой:

Вы только вслушайтесь, как красиво звучит – «каких-либо действий». И какие страшные последствия. Бывших силовиков из BYPOL интересовало, как устраивать диверсии на самых опасных заводах страны. Это они так о вашем благополучии заботятся.

Александр Гашников:

Я связывался с «Рабочым Рухам», являлся его участником. Движение это участвовало, содействовало общению с BYPOL. Люди, которые находились за границей, осуществляли между собой общение и таким образом вышли на BYPOL. Евгений Пустовой:

Ключевое слово – из-за границы. В послевоенный период украинскими и литовскими националистами тоже руководили из-за границы. Сейчас то же самое. Идет уже не холодная, а горячая фаза войны против нашей промышленности и страны.