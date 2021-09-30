Говорил, что для компьютерной игры надо. Как участники «Рабочага Руху» пытались выведать информацию у работников БелЖД?

Новости Беларуси. Двигать экономику к разрухе, а поезда к столкновениям. Новые подробности о железнодорожных планах «Рабочага Руху» сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как чекисты предотвратили катастрофы на железной дороге и потери для бюджета, расскажет политический обозреватель Евгений Пустовой. Рубрика – «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, СТВ:

Графики движения военных эшелонов, докладные записки о финансовом состоянии Белорусской железной дороги – это офисная чистенькая работенка для женской натуры. Более грязной занимались другие диверсанты. Железнодорожник Сакович должен был коротить рельсы.

Максим Сакович, сотрудник БелЖД:

Закоротки – это перемычки из проволоки между двумя рельсами для ложной занятости двух участков. – Сколько раз вам предлагал в этом поучаствовать Войтехович? И в каких именно местах нужно было это сделать?

– Два раза он предлагал. Первый раз он предлагал в районе станции Михановичи. Второй раз место не указывал, просто предлагал. Оба раза я отказался.

– Когда именно он это предлагал вам?

– Первый раз это было осенью 2020 года, второй раз летом 2021-го. Евгений Пустовой:

А Шаметько – портить сигнализацию и светофоры на железной дороге. К этому их призывал уже нам известный Войтехович.

Сергей Шаметько, работник ЗАО «Атлант»:

Передавал данные Белорусской железной дороги закрытого типа человеку, [неразборчиво] который проживает в ЕС. – В какой стране этот человек проживает?

– Знаю, Польша, все.

– Как вы получаете сведения, расскажите.

– Получается, главные у знакомых просил.

– Передавали каким способом?

– В Telegram-канал данному человеку. Евгений Пустовой:

Кстати, рабочий «Атланата» Сергей Шаметько по просьбе Войтеховича еще собирал информацию о структуре железнодорожных станций страны. Витебск, Солигорск, Барановичи. Для чего – остается только догадываться.

Виктор Щепинов, машинист локомотивного депо «Барановичи»:

Через соцсети со мной познакомился этот Шаметько и говорит: может, у тебя есть что-нибудь такое, железнодорожные карты, что-то такое. Профили пути. «С какой целью интересуешься?» Он мне говорит: делаю ЖД-симулятор с какими-то ребятами компьютерный, и вот нам это надо. Месяц назад примерно он мне: «Как твои дела, не здороваешься». Я: «А что такого? Что ты хочешь?» – «Ты в Минске бываешь?» – «Бываю либо проездом, туда и обратно сразу. Все. Сейчас вот уеду, домой – и у меня выходные». – «О, так, может, я подъеду?» Я сразу пишу: «С какой целью?» Он мне: «Ну, вот, пройдемся, поболтаем». Я сразу думаю: я тебе что, девочка, чтобы ходить, болтать? Ну и все, я ему больше не отвечал. Сразу заблокировал и не ответил. Вот и вся ситуация. А через месяц буквально приехали сотрудники комитета и разъяснили всю ситуацию.

Валентина Болбас, работник железнодорожной станции «Калий 1»:

Чуть позже было написано сообщение: «А вы не могли бы взять акт выписки станции «Солигорск»? Я ему ответила, что я не на «Солигорске» работаю, а на «Калий 1». Он сказал, что на «Калий 1» тоже пойдет. Я написала: «С какой целью вы интересуетесь?» Он ответил: «Просто». Ну, никаких подобных выписок я ему не предоставляла. Он еще как-то через пару дней спросил, вы взяли или нет, я сказала, что нет, и все, наша переписка на этом закончилась с ним.

Евгений Пустовой:

Железнодорожная сеть – эта логистические артерии экономики. «Железка» – самый дешевый и в то же время самый объемный вид транспорта. Разрушить ее – значит сильно навредить всем промышленным брендам страны. Беларусь – это перекресток дорог. Это огромные имиджевые и финансовые потери. Без высоких слов. Оставить без хлеба миллионы белорусов. Ну, это один вариант. Второй – лишить жизни людей: пассажиров и персонал поездов. Вы готовы убивать? Нет? Ну, тогда, «неверагодныя», приходите в чувства. И смотрите, как змагары, сами того не подозревая, выросли в экстремистов.