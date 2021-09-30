Говорил, что для компьютерной игры надо. Как участники «Рабочага Руху» пытались выведать информацию у работников БелЖД?
Новости Беларуси. Двигать экономику к разрухе, а поезда к столкновениям. Новые подробности о железнодорожных планах «Рабочага Руху» сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как чекисты предотвратили катастрофы на железной дороге и потери для бюджета, расскажет политический обозреватель Евгений Пустовой.
Рубрика – «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, СТВ:
Графики движения военных эшелонов, докладные записки о финансовом состоянии Белорусской железной дороги – это офисная чистенькая работенка для женской натуры. Более грязной занимались другие диверсанты. Железнодорожник Сакович должен был коротить рельсы.
Максим Сакович, сотрудник БелЖД:
Закоротки – это перемычки из проволоки между двумя рельсами для ложной занятости двух участков.
– Сколько раз вам предлагал в этом поучаствовать Войтехович? И в каких именно местах нужно было это сделать?
– Два раза он предлагал. Первый раз он предлагал в районе станции Михановичи. Второй раз место не указывал, просто предлагал. Оба раза я отказался.
– Когда именно он это предлагал вам?
– Первый раз это было осенью 2020 года, второй раз летом 2021-го.
Евгений Пустовой:
А Шаметько – портить сигнализацию и светофоры на железной дороге. К этому их призывал уже нам известный Войтехович.
Сергей Шаметько, работник ЗАО «Атлант»:
Передавал данные Белорусской железной дороги закрытого типа человеку, [неразборчиво] который проживает в ЕС.
– В какой стране этот человек проживает?
– Знаю, Польша, все.
– Как вы получаете сведения, расскажите.
– Получается, главные у знакомых просил.
– Передавали каким способом?
– В Telegram-канал данному человеку.
Евгений Пустовой:
Кстати, рабочий «Атланата» Сергей Шаметько по просьбе Войтеховича еще собирал информацию о структуре железнодорожных станций страны. Витебск, Солигорск, Барановичи. Для чего – остается только догадываться.
Виктор Щепинов, машинист локомотивного депо «Барановичи»:
Через соцсети со мной познакомился этот Шаметько и говорит: может, у тебя есть что-нибудь такое, железнодорожные карты, что-то такое. Профили пути. «С какой целью интересуешься?» Он мне говорит: делаю ЖД-симулятор с какими-то ребятами компьютерный, и вот нам это надо. Месяц назад примерно он мне: «Как твои дела, не здороваешься». Я: «А что такого? Что ты хочешь?» – «Ты в Минске бываешь?» – «Бываю либо проездом, туда и обратно сразу. Все. Сейчас вот уеду, домой – и у меня выходные». – «О, так, может, я подъеду?» Я сразу пишу: «С какой целью?» Он мне: «Ну, вот, пройдемся, поболтаем». Я сразу думаю: я тебе что, девочка, чтобы ходить, болтать? Ну и все, я ему больше не отвечал. Сразу заблокировал и не ответил. Вот и вся ситуация. А через месяц буквально приехали сотрудники комитета и разъяснили всю ситуацию.
Валентина Болбас, работник железнодорожной станции «Калий 1»:
Чуть позже было написано сообщение: «А вы не могли бы взять акт выписки станции «Солигорск»? Я ему ответила, что я не на «Солигорске» работаю, а на «Калий 1». Он сказал, что на «Калий 1» тоже пойдет. Я написала: «С какой целью вы интересуетесь?» Он ответил: «Просто». Ну, никаких подобных выписок я ему не предоставляла. Он еще как-то через пару дней спросил, вы взяли или нет, я сказала, что нет, и все, наша переписка на этом закончилась с ним.
Евгений Пустовой:
Железнодорожная сеть – эта логистические артерии экономики. «Железка» – самый дешевый и в то же время самый объемный вид транспорта. Разрушить ее – значит сильно навредить всем промышленным брендам страны. Беларусь – это перекресток дорог. Это огромные имиджевые и финансовые потери. Без высоких слов. Оставить без хлеба миллионы белорусов. Ну, это один вариант. Второй – лишить жизни людей: пассажиров и персонал поездов. Вы готовы убивать? Нет? Ну, тогда, «неверагодныя», приходите в чувства. И смотрите, как змагары, сами того не подозревая, выросли в экстремистов.
Виталий Мокляк, машинист локомотивного депо «Витебск»:
Нужно было что-то, какие-то противоправные действия делать, направленные именно на подрыв вот этого всего, потому что железная дорога… На очень больших скоростях обращаются поезда. И те грузы, которые перевозятся, довольно опасные, ядерные есть грузы. Катастрофа может быть очень большая, особенно если это будет где-то в пределах города.
Евгений Пустовой:
Эту игру еще до финала змагарского квеста закрыли белорусские чекисты. Спасены жизни, упреждены затраты, финансовые и имиджевые потери. Однажды я был свидетелем вынужденной остановки скоростного поезда. Закоротила линия. Сколько вопля было от «невероятной» парочки. На весь вагон они кричали, что им срочно нужно на самолет, они убегают от режима на отдых в Египет. Мораль простая. Диверсии и экстремизм на железной дороге – эта прямая дорога к ответственности.
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