Что рассказывают задержанные участники движения «Рабочы Рух»? Кадры допросов

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика Евгения Пустового в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Как думают, так и пишут. Тупо. На Майдане историю многомиллионной Украины перевернули руками 70 тысяч одураченных людей. В «Рухе» – 16 тысяч. Это из миллиона рабочих. Сверхзадача мятежной инициативы – одну амбициозную мигрантку сделать президентом. А для этого надо сущие пустяки: закрыть заводы, обрушить финансовую систему страны и оставить без хлеба семьи белорусов. «Рухаюцца» по этому пути с апреля 2021 года в паре со штабом Тихановской.

Владимир Журавко:

Ее интересовало именно, какая продукция и каких предприятий реализуется на украинском рынке. Я так понимаю, больше торгово-экономические отношения Украины и Беларуси. Но именно касательно тех заводов, по которым мы владеем информацией.

Евгений Пустовой:

Это кадры допросов активистов. Сейчас в СИЗО КГБ – 13 участников экстремистской инициативы. Задержана местная верхушка «Руха». Здешнюю раду коллаборантов от белорусской промышленности задержали одномоментно и молниеносно по всей стране. Даже информацию не успели стереть. Участников «Руха» подтягивали проверенным способом. На специально созданный Telegram-канал адепты Тихановской подписывали своих же «паплечнікаў». Настоящий сетевой конвейер. Если подписчик не удалил себя, значит, прошел фильтрацию.

Расширенный круглый стол – что это такое? Александр Гашников:

Это закрытая группа для участников «Рабочага Руху», его актива. Попал я туда через Лаптика. Он сказал, что есть активный парень на заводе, надо его добавить. Евгений Пустовой:

Уже с этих винтиков сетевой забастовки отбирали радикалов, а затем из них хотели вылепить настоящего монстра. Чудовище.

Войтехович с вами обсуждал вопросы совершения в отношении объектов Белорусской железной дороги каких-либо действий, связанных с блокировкой движения, нанесения имущественного вреда? Сергей Дзюба:

Да. Какие вопросы обсуждались? Сергей Дзюба:

Закладки ложить.

Евгений Пустовой:

Новые адепты «Руху» сразу же получали вознаграждение от щедрых диаспор или фондов. Качать режим – нужны силы. 30 криптосребреников экстремистский BYSOL перечислял на украинскую электронную биржу Kuna.io. Специалисты говорят, это проект СБУ. На оперативном языке это называется «закрепление вербовки». Все – приплыли.

Владимир Журавко:

Там, как я понял, им ребята из Беларуси в основном нужны были, чтобы на каких-то звонках где-то показать, что у них есть «люди в Беларуси». Евгений Пустовой:

Управляли живыми людьми как бездушной машиной, нажимая лишь на психологические кнопочки и на свои сенсорные экраны. Управляли из-за границы. В Беларуси были лишь исполнители, каждый знал только о своей задаче. А в итоге мог стать участником теракта или шпионом.