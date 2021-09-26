Что рассказывают задержанные участники движения «Рабочы Рух»? Кадры допросов

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика Евгения Пустового в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика Евгения Пустового в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
Как думают, так и пишут. Тупо. На Майдане историю многомиллионной Украины перевернули руками 70 тысяч одураченных людей. В «Рухе» – 16 тысяч. Это из миллиона рабочих. Сверхзадача мятежной инициативы – одну амбициозную мигрантку сделать президентом. А для этого надо сущие пустяки: закрыть заводы, обрушить финансовую систему страны и оставить без хлеба семьи белорусов. «Рухаюцца» по этому пути с апреля 2021 года в паре со штабом Тихановской.
Владимир Журавко:
Ее интересовало именно, какая продукция и каких предприятий реализуется на украинском рынке. Я так понимаю, больше торгово-экономические отношения Украины и Беларуси. Но именно касательно тех заводов, по которым мы владеем информацией.
Евгений Пустовой:
Это кадры допросов активистов. Сейчас в СИЗО КГБ – 13 участников экстремистской инициативы. Задержана местная верхушка «Руха». Здешнюю раду коллаборантов от белорусской промышленности задержали одномоментно и молниеносно по всей стране. Даже информацию не успели стереть.
Участников «Руха» подтягивали проверенным способом. На специально созданный Telegram-канал адепты Тихановской подписывали своих же «паплечнікаў». Настоящий сетевой конвейер. Если подписчик не удалил себя, значит, прошел фильтрацию.
Расширенный круглый стол – что это такое?
Александр Гашников:
Это закрытая группа для участников «Рабочага Руху», его актива. Попал я туда через Лаптика. Он сказал, что есть активный парень на заводе, надо его добавить.
Евгений Пустовой:
Уже с этих винтиков сетевой забастовки отбирали радикалов, а затем из них хотели вылепить настоящего монстра. Чудовище.
Войтехович с вами обсуждал вопросы совершения в отношении объектов Белорусской железной дороги каких-либо действий, связанных с блокировкой движения, нанесения имущественного вреда?
Сергей Дзюба:
Да.
Какие вопросы обсуждались?
Сергей Дзюба:
Закладки ложить.
Евгений Пустовой:
Новые адепты «Руху» сразу же получали вознаграждение от щедрых диаспор или фондов. Качать режим – нужны силы. 30 криптосребреников экстремистский BYSOL перечислял на украинскую электронную биржу Kuna.io. Специалисты говорят, это проект СБУ. На оперативном языке это называется «закрепление вербовки». Все – приплыли.
Владимир Журавко:
Там, как я понял, им ребята из Беларуси в основном нужны были, чтобы на каких-то звонках где-то показать, что у них есть «люди в Беларуси».
Евгений Пустовой:
Управляли живыми людьми как бездушной машиной, нажимая лишь на психологические кнопочки и на свои сенсорные экраны. Управляли из-за границы. В Беларуси были лишь исполнители, каждый знал только о своей задаче. А в итоге мог стать участником теракта или шпионом.
– Что BYPOL говорит по поводу всех этих военных, которые понаехали?
– Ничего не говорят, думают и предлагают нам готовить какие-нибудь… Если у нас будет, например, задание по поводу диверсии – я вам навскидку говорю – что-нибудь, что остановило бы завод, какие-нибудь проблемы с клапаном на газовой трубе, ведущей к заводу. Говорят, что у них есть люди, которые готовы это сделать, если будет четко расписано, что можно сделать, чтобы люди сами просто вышли. Вот тебе и забастовка.