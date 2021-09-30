«Мы раздуем из этого огромный скандал». Как «Рабочы Рух» хотел подставить известную белорусскую компанию?

Новости Беларуси. Двигать экономику к разрухе, а поезда к столкновениям. Новые подробности о железнодорожных планах «Рабочага Руху» сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Двигать экономику к разрухе, а поезда к столкновениям. Новые подробности о железнодорожных планах «Рабочага Руху» сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
На визовый крючок попалась еще одна «неверагодная» личность. Аблаб была на особом счету. Инженер Центра управления перевозками – ценный источник. И человек по особым поручениям – занималась вербовкой других сотрудников БелЖД. Так старательно она кокетничала с бухгалтером из управления БелЖД.
Евгений Пустовой: лидеры «Руха» готовились к настоящей войне. Планировали диверсии (подробнее здесь).
Это его спина. А это его показания.
Эдуард Жлоба, бухгалтер управления Белорусской железной дороги:
Со мной пытались связаться отдельные сотрудники Белорусской железной дороги с целью предоставления информации закрытого типа, необходимой для включения Белорусской железной дороги в санкционный список.
Евгений Пустовой:
А это обычная женская встреча в кафе – очередная попытка вербовки. Уже делопроизводителя предприятия.
Лилия Саврицкая, сотрудник БелЖД:
В сентябре этого года была предпринята попытка отдельным работником Белорусской железной дороги получить доступ к служебной информации. На тот момент я этого не осознавала, что предпринимается именно такая попытка – получить информацию служебного характера. На текущий момент я осознаю, что, возможно, должна была быть вовлечена в деструктивную неправовую деятельность.
Евгений Пустовой:
Аблаб было все равно на судьбу ее коллег. А на Аблаб было наплевать заказчикам информации из Польши. Их интересовало продление санкций против Беларуси или, например, детали закрытой военной информации.
Владислава Чалей:
На данный момент мы работаем с Халезиным и с какими-то там его контактами в литовских спецслужбах. Мы им передали фактически данные груза, который едет из «Химволокна» под липовыми наклейками какой-то другой компании, зарегистрированной в Литве. Они должны их тормознуть на границе. Если они это сделают, естественно, мы раздуем из этого огромный скандал. Нужно, чтобы против какой-то из таких компаний тоже ввели вторичные санкции, тогда мы разошлем письма с предупреждениями всем остальным компаниям такого рода, на которых у нас есть документы, и скажем: так же будет и с вами.
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