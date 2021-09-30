«Мы раздуем из этого огромный скандал». Как «Рабочы Рух» хотел подставить известную белорусскую компанию?

Новости Беларуси. Двигать экономику к разрухе, а поезда к столкновениям. Новые подробности о железнодорожных планах «Рабочага Руху» сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

На визовый крючок попалась еще одна «неверагодная» личность. Аблаб была на особом счету. Инженер Центра управления перевозками – ценный источник. И человек по особым поручениям – занималась вербовкой других сотрудников БелЖД. Так старательно она кокетничала с бухгалтером из управления БелЖД. Евгений Пустовой: лидеры «Руха» готовились к настоящей войне. Планировали диверсии (подробнее здесь).

Это его спина. А это его показания.

Эдуард Жлоба, бухгалтер управления Белорусской железной дороги:

Со мной пытались связаться отдельные сотрудники Белорусской железной дороги с целью предоставления информации закрытого типа, необходимой для включения Белорусской железной дороги в санкционный список. Евгений Пустовой:

А это обычная женская встреча в кафе – очередная попытка вербовки. Уже делопроизводителя предприятия.

Лилия Саврицкая, сотрудник БелЖД:

В сентябре этого года была предпринята попытка отдельным работником Белорусской железной дороги получить доступ к служебной информации. На тот момент я этого не осознавала, что предпринимается именно такая попытка – получить информацию служебного характера. На текущий момент я осознаю, что, возможно, должна была быть вовлечена в деструктивную неправовую деятельность.