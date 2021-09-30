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«Мы раздуем из этого огромный скандал». Как «Рабочы Рух» хотел подставить известную белорусскую компанию?

30 сентября 2021 21:21
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Новости Беларуси. Двигать экономику к разрухе, а поезда к столкновениям. Новые подробности о железнодорожных планах «Рабочага Руху» сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы раздуем из этого огромный скандал». Как «Рабочы Рух» хотел подставить известную белорусскую компанию?-1

Евгений Пустовой, СТВ:
На визовый крючок попалась еще одна «неверагодная» личность. Аблаб была на особом счету. Инженер Центра управления перевозками – ценный источник. И человек по особым поручениям – занималась вербовкой других сотрудников БелЖД. Так старательно она кокетничала с бухгалтером из управления БелЖД.  

Евгений Пустовой: лидеры «Руха» готовились к настоящей войне. Планировали диверсии (подробнее здесь).

«Мы раздуем из этого огромный скандал». Как «Рабочы Рух» хотел подставить известную белорусскую компанию?-4

Это его спина. А это его показания.  

«Мы раздуем из этого огромный скандал». Как «Рабочы Рух» хотел подставить известную белорусскую компанию?-7

Эдуард Жлоба, бухгалтер управления Белорусской железной дороги:
Со мной пытались связаться отдельные сотрудники Белорусской железной дороги с целью предоставления информации закрытого типа, необходимой для включения Белорусской железной дороги в санкционный список.  

Евгений Пустовой:
А это обычная женская встреча в кафе – очередная попытка вербовки. Уже делопроизводителя предприятия.  

«Мы раздуем из этого огромный скандал». Как «Рабочы Рух» хотел подставить известную белорусскую компанию?-10

Лилия Саврицкая, сотрудник БелЖД:
В сентябре этого года была предпринята попытка отдельным работником Белорусской железной дороги получить доступ к служебной информации. На тот момент я этого не осознавала, что предпринимается именно такая попытка – получить информацию служебного характера. На текущий момент я осознаю, что, возможно, должна была быть вовлечена в деструктивную неправовую деятельность.  

«Мы раздуем из этого огромный скандал». Как «Рабочы Рух» хотел подставить известную белорусскую компанию?-13

Евгений Пустовой:
Аблаб было все равно на судьбу ее коллег. А на Аблаб было наплевать заказчикам информации из Польши. Их интересовало продление санкций против Беларуси или, например, детали закрытой военной информации.  

«Мы раздуем из этого огромный скандал». Как «Рабочы Рух» хотел подставить известную белорусскую компанию?-16

Владислава Чалей:
На данный момент мы работаем с Халезиным и с какими-то там его контактами в литовских спецслужбах. Мы им передали фактически данные груза, который едет из «Химволокна» под липовыми наклейками какой-то другой компании, зарегистрированной в Литве. Они должны их тормознуть на границе. Если они это сделают, естественно, мы раздуем из этого огромный скандал. Нужно, чтобы против какой-то из таких компаний тоже ввели вторичные санкции, тогда мы разошлем письма с предупреждениями всем остальным компаниям такого рода, на которых у нас есть документы, и скажем: так же будет и с вами.  

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Владислава Чалей # Евгений Пустовой # Николай Халезин # Фотофакт

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