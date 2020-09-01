Кто эти люди, которые стоят на проходных некоторых предприятий Беларуси, и что о них думают заводчане?

Новости Беларуси. И снова на те же грабли. Точнее, фейки. Белорусские заводы бастуют, промышленность стала. Зарубежные Telegram-каналы продолжают распускать сплетни и транслировать ложь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выдают желаемое за действительное. Цель – дестабилизировать коллективы, подорвать имидж белорусских брендов. С теми, кто кричит и мешает работать, познакомился Евгений Пустовой.

МТЗ работает, группа людей у проходной завода бастует. Давайте с ними познакомимся. Это слесари, токари или может ИТРовцы? Люди интеллигентного вида, но с плакатами не очень культурного содержания. Такое заводчане не напишут. Такое напишут…

Я работаю в IT – как по плакату видно.

Мы трудоустроены.

– Вы работаете на заводе? – Нет. – А чем-то занимаетесь? – Да, конечно. – А тут, говорят, бастуют заводчане. Так вы же не заводчане. – Но мы их поддерживаем. – А кого поддерживаете, покажите. – Всех заводчан. Сейчас, возможно, выйдут. Даже если не выйдут, то увидят нас в окно. – Я пока не вижу бастующих заводчан. – Надеемся, увидим.

Уже третью неделю надеются. Сюда ходят, как на работу. За этот период вырабатывается рефлекс – привычка. Действительно, к толпе с лозунгами и плакатами заводчане привыкли. Но всё равно сторонятся. Хотелось бы спокойствия. Как раньше. Публика с плакатами к проходным заводов приходит аккурат к пересменке или обеду. Чтобы раствориться в толпе – картину сделать. Об этом в Беларуси уже все знают.



Александр Лукашенко: они так паскудно себя ведут. Белазовцы идут со смены уставшие, а они этот флаг растягивают Но «змагары» за свободы заводчан без спросу этих самых заводчан продолжают стоять, вернее работать на картинку. Из-за этого в заводских столовых только прибыль растёт. Люди обедают внутри предприятий – не по душе трудолюбивым белорусам призывы бойкотировать работу.

Тарас Мурог, первый заместитель генерального директора ОАО «МТЗ»:

Те моменты, которые пытаются инициировать определенные группы перед проходной в период обеда, не находят поддержки в коллективах трудовых. На территории предприятия функционируют 22 предприятия общественного питания – это буфеты и столовые. Производственный персонал инженерно-технический, питается в основном на территории предприятия. Кто хочет свое личное время использовать, чтобы выйти пообедать вне территории предприятия – никаких ограничений нет. Естественно, некие недовольства вызывает, что приходится проходить мимо толпы, которая скандирует какие-то лозунги.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Но про такие настроения в Telegram-каналах – чужеземных рупорах протестов – не напишут. Там так надеются на забастовки, что даже организуют подобные съемки. Достаточно прерывистые. Разобрать, в какой именно части завода находится автор видео, сложно. Только ложь, только фейки. Теперь это заморское слово появилось в лексиконе брутальных трудяг из Жодино.

Надоели людям, создающим бюджет, все эти дрязги, и они сами стали выкладывать в соцсети видео их производства. БелАЗ работает, белорусская промышленность живёт. Так надо ли бастовать? Те, кто за это призывают, сами и ответили.

У большинства компаний такое мнение, что IT-конторы работают за рубеж. Поэтому, если они будут бастовать, никакого смысла в этом нет. На зарубежные рынки ориентирована и вся наша промышленность. Неплохо получается. Даже на проблемном «Гомсельмаше» достигли уникальных цифр.

В 2020 году в Россию продадут более 900 комбайнов, а в Казахстан – около 500.

Впервые МТЗ 1000 тракторов поставит в Африку.

А на рынке Индии большая победа БелАЗа. Там обычно брали малотоннажные Caterpillar, но после всплеска угольной добычи вырос спрос на жодинские гиганты. Заключен контракт на 77 тяжелых самосвалов.



Белорусский автомобильный завод сейчас работает сразу по нескольким крупным контрактам. Карьерные самосвалы БелАЗ ждут и в монгольской пустыне Гоби, и на российском Кузбассе.

Заместитель гендиректора БелАЗа: «Сегодня мы работаем в штатном режиме, и никаких отклонений от него нет» На МТЗ тоже есть что сказать. Работают, экспортируют. Не так легко подорвать имидж белорусского пахаря.

Тарас Мурог:

Партнеры, которые смотрят,Telegram-каналы и так далее, задают вопросы. Но на сегодня мы видим, по результатам работы августа, что мы не разорвали ни одного контракта, хотя было множество звонков от всех иностранных партнеров: «Можно ли к вам отправлять транспорт?», «Можно ли к вам приезжать на погрузку?» Мы всем отвечаем: «Можно. Приезжайте, мы гарантируем вашу безопасность как предприятия».



Те, кто призывает к забастовкам, либо действительно не понимают, либо… Если остановить заводы, значит, не будет ни зарплат, ни налоговых поступлений. Рухнет экономика. Может, этого и добиваются дирижеры подобных акций. Убрать с рынка конкурентов – белорусские тракторы, автобусы, грузовики. А десяткам тысяч людей куда – в айтишники? Цель – дестабилизировать коллективы, подорвать имидж белорусских брендов.

– Вот это позор, то, что вы делаете здесь – позорище. Уходи. – Что конкретно мы делаем – позор? Скажите конкретно, без лозунгов, что позор? – Ваши вот вопросы, провокации – это все позор, уходите отсюда. – Я спрашиваю: «Где заводчане?» Какой провокационный вопрос? – Мы пришли их поддержать, все. – Кого? – Все. Евгений Пустовой:

У нас под окнами тоже призывали к забастовкам. Только вот такой же проходной, как на заводах, на телевидении нет. И крики мешали работать. Поэтому явно нарушали наши права на труд. Такая вот уличная демократия. Кричали: «Правду». Правду мы и показываем. Реальную ситуацию на заводах.

– Я пришел выразить свою солидарность с людьми, если вы понимаете. – Так, а надо же с кем-то выражать свою солидарность, правильно? А если их нет? – Ну так она должна обязательно быть двусторонней, эта солидарность? – То есть вы хотите поддержать заводчан, которые бастуют. Я вас правильно понимаю?

– Ну, отчасти да. – Но они не бастуют. – Но это вы так думаете. Так, а чего вы не сходите? – Я разговаривал с заводчанами, которые не бастуют. – А я не разговаривал сейчас с заводчанами, понимаете. Так, может быть, стоило.

А зачем? Мне хорошо и так.

На территории завода я не видел. А где они их видели там – пусть они вам скажут.



Владимир Тышкевич, слесарь шестого разряда ОАО «МТЗ»:

– Там стоят, которые не имеют права бастовать. Они ни одного рубля – я посмотрел, там одна молодежь – не заработали. Мама, папа кормят. Они готовы, лишь бы ничего не делать, не работать.

– Они говорят, что вас поддерживают, что вы бастуете. – Я не вижу будущего вот с такой толпой.