Евгений Пустовой: лидеры «Руха» готовились к настоящей войне. Планировали диверсии

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Рубрика Евгения Пустового «Политика без галстуков и купюр» в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

За-бас-тов-ка, за-бас-тов-ка. Нет-нет, коллеги, это вас не касается. Это касается всех нас. Забастовка от «баста» – хватит. Баста – говорю всем, кто топит и пытается разделить страну. Это политика будет и без галстуков, и без купюр, а некоторые эпизоды – и без одежды. Оголим очередную инициативу раскачать режим. Не переключайтесь. В Гродно – экологическая катастрофа, сбой на «Азоте». В Жлобине из цехов БМЗ, словно из кратера, вытекает горящая лава, от взрывов на «Нафтане» трясет спальные районы Новополоцка. Несколько составов под Минском и Оршей с топливом пущены под откос. Во время железнодорожной катастрофы пострадали десятки человек. Списки погибших уточняются. Это не сценарий апокалипсиса, это сценарий, который готовили для нас с вами участники «Рабочага Руху». Слава богу, подопечные Тертеля сработали. Спасибо белорусским чекистам. В Европе белорусское КГБ обвиняют в том, что наши спецслужбы умеют сажать самолеты и мастерски провоцируют мигрантские кризисы. Пусть говорят. А они реально работают ювелирно. Лукашенко: посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там осталось. Читать далее.

Евгений Пустовой:

Завесу тайны из папки для Президента немного откроем и мы. Под многообещающим названием «Рабочы Рух» ведется война против экономики Беларуси. Задача участников радикальной инициативы – диверсии на предприятиях самых важных и опасных, промышленный шпионаж, поиск наших методов работы под санкциями и призывы заводчан к забастовкам. Все для того, чтобы убрать Лукашенко. Чужими, то есть нашими с вами руками. Вот так, по мнению участников этой инициативы, их стратегический план звучит более по-неандертальски. Орфография сохранена. Что рассказывают задержанные участники движения «Рабочы Рух»? Кадры допросов. Подробности здесь. Если вам кажется, что кого-то из бонзов волнует ваше благополучие, тогда вчитайтесь в эти послания.

Я в Литве на пилораму периодически езжу, там говорят, бел. лес подорожал на 15 %, значит в ЕС лес идет.

Я как всегда юр. поддержкой. Бот «РР» и профсоюз + документы по БелЖД разгребаю. Добываю инфу для санкций. Со сборщиками закрытой информации заграничные «лидеры» не церемонятся. Им нужен больший объем хоть какой-то информации. Все ради нового витка экономического давления на Беларусь. Не иначе – промышленный шпионаж. Неравнодушных к переменам граждан толкали даже на сбор военной информации – к разглашению гостайны и измене государству.

С вами связался вам вообще ранее незнакомый человек, попросил переслать определенные сведения. Зачем вы согласились и предоставляли эти сведения? Анна Аблаб:

Моя цель была – виза. Лидеры «Руха» готовились к настоящей войне. Планировали диверсии на «Гродно Азоте», «Нафтане» и БМЗ. К этому привлекали и предателей-силовиков из BYPOL. Промышленные диверсии не только бы вывели из строя предприятия, но могли бы привести к ЧП и экологическим катастрофам. «Рабочы Рух» о финансовой помощи США: главное, чтобы они не потратили на своих политконсультантов. Здесь подробности. Вместе с промышленным терорром Чалей и Халезин активно продвигали идеи по устрашению силовиков и дискредитации честных и активных сотрудников госаппарата. Одному из директоров крупного предприятия хотели даже «любовницу подложить». В смысле дорисовать, используя возможности нейросетей. Здание КГБ, за ним есть общага. Общага очень интересная. Мы зашли пробить по этому адресу, в этом доме кто живет, там […] половина «красных» фамилий и строчек.

Из невероятных делали настоящих диверсантов. Не вышло. Вовремя вмешалось КГБ. Подпольная сеть ликвидирована, деструктивное интернет-сообщество зачищено. Только вот организаторы «Руха» за океаном, а вы за кратами. Поэтому в следующий раз, «неверагодныя», думайте, когда вам будут предлагать родину продать. Даже фото документа, пусть и по приколу, – это уже срок. Раскаянием на камеру, вытирая ноги о коврик в сакральные цвета протестов, не отделаешься. За измену государству и экстремизм сроки весьма серьезные.

Попытки вывести на улицу заводчан продолжаются больше года. Чтобы было, как в начале 1990-х. Только вместо марша пустых кастрюль Минск увидел постановки с плакатами холеных «твараў пратэстаў». Теперь, конечно, пошли в ход хитросплетенные комбинации. Вывести рабочих – это же еще и удар по сердцу Лукашенко. Того, кто реально за заводчан. Именно Лукашенко, словно осколки от выбитых стекол, собирал в единую отрасль постперестроечную разрушенную промышленность страны. Тогда заводы наш Президент защищал от бандитизма и рэкета, а сейчас вынужден отстаивать от посягательств на приватизацию олигархатом и даже транскорпорациями. Ну не может он продать страну и предать заводчан. Новые хозяева церемониться не станут. Сократят штаты. Особенно самых ретивых. Именно вас с задних рядов августовской стачки.