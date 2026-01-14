В Петербурге предотвращён теракт против сотрудника предприятия ОПК

ФСБ сообщила о пресечении попытки покушения на сотрудника оборонно-промышленного комплекса в Санкт‑Петербурге, сообщает РИА Новости. По данным Центра общественных связей ФСБ, заказ на преступление поступил из Киева.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была арестована гражданка РФ 1966 года рождения. Как уточняется в официальном сообщении ведомства, женщина во время пребывания в Украине была привлечена к сотрудничеству СБУ. Под надзором кураторов она прошла специальную подготовку, включавшую навыки диверсионной и террористической деятельности.

Преступница въехала на территорию России транзитом через несколько государств. Её планом было извлечь из тайника, расположенного в Смоленской области, огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство (СВУ). Целью предполагаемого нападения являлся работник предприятия оборонного сектора в Ленинградской области.

При задержании у женщины были обнаружены и изъяты:

пистолет Макарова;

самодельное взрывное устройство, содержащее элементы иностранного производства;

средства связи с перепиской, подтверждающей взаимодействие с координаторами с территории Украины



Задержанная дала признательные показания, в том числе о ведении наблюдения за военнослужащими в Московском регионе и Ленинградской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о покушении на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Помимо этого, женщине могут быть предъявлены обвинения в подготовке террористического акта и государственной измене.

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