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В Петербурге предотвращён теракт против сотрудника предприятия ОПК

14 января 2026 07:56
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В Петербурге предотвращён теракт против сотрудника предприятия ОПК-0

ФСБ сообщила о пресечении попытки покушения на сотрудника оборонно-промышленного комплекса в Санкт‑Петербурге, сообщает РИА Новости. По данным Центра общественных связей ФСБ, заказ на преступление поступил из Киева.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была арестована гражданка РФ 1966 года рождения. Как уточняется в официальном сообщении ведомства, женщина во время пребывания в Украине была привлечена к сотрудничеству СБУ. Под надзором кураторов она прошла специальную подготовку, включавшую навыки диверсионной и террористической деятельности.

Преступница въехала на территорию России транзитом через несколько государств. Её планом было извлечь из тайника, расположенного в Смоленской области, огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство (СВУ). Целью предполагаемого нападения являлся работник предприятия оборонного сектора в Ленинградской области.

При задержании у женщины были обнаружены и изъяты:

  • пистолет Макарова;
  • самодельное взрывное устройство, содержащее элементы иностранного производства;
  • средства связи с перепиской, подтверждающей взаимодействие с координаторами с территории Украины


Задержанная дала признательные показания, в том числе о ведении наблюдения за военнослужащими в Московском регионе и Ленинградской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о покушении на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Помимо этого, женщине могут быть предъявлены обвинения в подготовке террористического акта и государственной измене.

Фото: pixabay

# ФСБ # Теракт

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