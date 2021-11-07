Детский сад, ФОК, дороги. Какие ещё объекты открыли в Беларуси к 7 ноября?

Новости Беларуси. На неделе в разных уголках нашей страны отмечали новоселья и тестировали строительные новинки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Открыли участок дороги от Слуцка до Солигорска. Министр транспорта: «Будем думать, как продолжать направление Жодино и Борисова». Читайте здесь. Работы велись более года. Ремонтировали 15 километров трассы. Сейчас это новая четырехполоска, которая соответствует параметрам первой категории. То есть поездка пройдет с комфортом. А реконструкцию трассы продолжат, надеемся, не сбавляя скорость.

Новый детский сад в микрорайоне «Минск Мир» тестируют самые юные из нас. И скучать ребятам точно не придется. Комнаты для творчества, спортзал, игровые, музыкальные классы – кажется, архитекторы предугадали все желания малышей. Сад уже полностью укомплектован. Всего 230 детей. Но, если что, здесь готовы организовать и дополнительные места.

«Созданы все комфортные и безопасные условия для детей». В Минске открыли новый детский сад – читайте здесь.

Чистая вода пришла в агрогородок Каменка, где открыли станцию обезжелезивания. Раньше местные жители использовали воду из колодца. Конечно, это прибавляло хлопот. Но сейчас эта проблема канула в Лету. К слову, за три года в Чаусском районе открыли пять станций обезжелезивания. Они автоматические и оснащены навигационной системой. В следующем году в районе появится еще несколько таких объектов для очистки воды. «Пить приходилось брать из колодцев, из криницы». В Чаусском районе открыли станцию обезжелезивания воды – читайте здесь.

В Гомеле – новое здание суда, где все по последнему слову техники. В каждом зале установлены современные системы аудио- и видеофиксации судебных процессов. Теперь за происходящим в Гомеле в онлайн-режиме может наблюдать председатель Верховного суда. Цифровизация значительно облегчит работу судьям и сделает заседания максимально прозрачными. «Функционально для работы именно в современных условиях». В Гомеле открыли новое здание суда – читайте здесь.

Жители Иваново уже внесли в свое расписание посещение нового спорткомплекса, который готов буквально к наплыву посетителей. Там 2 бассейна (один из них 25-метровый), банный комплекс с финской сауной и турецким хамамом и спортивный зал. Такой подарок ждали в Иваново все без исключения. А построили спорткомплекс в одном из самых быстрорастущих микрорайонов города. «Уже записали ребенка на плавание». Что говорят жители Иваново, в котором открыли новый спорткомплекс? – читайте здесь.

Больше спортивных нагрузок появится и у жителей Орши и Бабиничей, где после ремонта открыли стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс. О ФОКе местные жители только мечтали, а сейчас уже опробовали тренажеры. Под одной крышей здесь фитнес, теннис, бильярд, сауна, а еще и место для проведения концертов и других мероприятий. А в Орше на обновленном стадионе можно играть в хоккей на траве, мини-футбол, появились беговые дорожки и площадки для воркаута. Фитнес, теннис и бильярд. В агрогородке под Оршей появился новый ФОК – читайте здесь.