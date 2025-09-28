Брестская область занимает первое место по количеству электромобилей – на каком Минская?

В регионах медленнее разворачиваются, адаптируются под новые требования и тренды. Но не во всем. Как обстоят дела с электротранспортом в Беларуси, рассказали в программе «Суровый взгляд».

Алена Сырова:

Хотела рассказать вам, что с электротранспортом гораздо хуже обстоят дела везде в стране, чем в Минске, но решила перепроверить. И больше всего электромобилей… Как думаете, где?

По данным ГАИ, больше всего электромобилей зарегистрировано в Брестской области. Первый регион здесь истина первый. Второе место не у Минска, нет. У Гомельской области, а вот дальше уже Минск и Минская область. Вот так. В стране всего 40 тысяч электромобилей, популярны и гибриды. BELGEE X80 не успели презентовать на прошлой неделе, а уже 600 заявок.