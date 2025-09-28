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Брестская область занимает первое место по количеству электромобилей – на каком Минская?

28 сентября 2025 17:57
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В регионах медленнее разворачиваются, адаптируются под новые требования и тренды. Но не во всем. Как обстоят дела с электротранспортом в Беларуси, рассказали в программе «Суровый взгляд».

Брестская область занимает первое место по количеству электромобилей – на каком Минская?-2

Алена Сырова:
Хотела рассказать вам, что с электротранспортом гораздо хуже обстоят дела везде в стране, чем в Минске, но решила перепроверить. И больше всего электромобилей… Как думаете, где?

По данным ГАИ, больше всего электромобилей зарегистрировано в Брестской области. Первый регион здесь истина первый. Второе место не у Минска, нет. У Гомельской области, а вот дальше уже Минск и Минская область. Вот так. В стране всего 40 тысяч электромобилей, популярны и гибриды. BELGEE X80 не успели презентовать на прошлой неделе, а уже 600 заявок.

# Алена Сырова # BelGee company # Электромобили

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