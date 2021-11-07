Самолёт был в эксплуатации 53 года. Могло ли это стать причиной падения Ан-12 под Иркутском?

Новости Беларуси. На неделе трагическая новость пришла из Восточной Сибири. Под Иркутском разбился белорусский самолет Ан-12, который выполнял коммерческий рейс по доставке грузов. Сейчас известно о 9 погибших, среди них трое белорусов. Специальная комиссия выясняется причины катастрофы. В целом, Ан-12 считаются надежными и неприхотливыми в обслуживании. Первый такой самолет выпустили в конце 50-х в КБ Антонова по инициативе Хрущева. Долгое время машины использовали военные. Он участвовал ни в одной боевой операции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вообще, Ан-12 – первый массовый самолет, который может производить массовое десантирование парашютистов и боевой техники ВДВ. Эти машины использовали и в чрезвычайных ситуациях для поиска космических объектов и самолетов, терпящих бедствие. Одним словом, Ан-12 – настоящая рабочая лошадка в авиации. Что же пошло не так в небе над Иркутском, разбирался Сергей Шуманский. Эти кадры из полыхающей сибирской тайги на неделе в один миг заполнили все информационное пространство Беларуси и России. Транспортный самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно», выполнявший грузовой рейс в Чукотском автономном округе, при заходе на посадку упал в лес в районе села Пивовариха. Он не дотянул до аэропорта Иркутск всего 7 километров и исчез с радаров 3 ноября в 14:45 по минскому времени.

Да, вот он горит, вот там пожар был в лесу. Сразу после падения на площади 300 квадратных метров возник сильный пожар: загорелось авиационное топливо. На место трагедии прибыло 46 человек и 17 единиц техники. Затрудняли работу спасателей труднопроходимая местность и погода: из-за сильной метели машины экстренных служб пришлось оставить на ближайшей дороге и прокладывать магистральную линию водопровода.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

Предварительно семь человек, граждане Украины, Беларуси и России. Сейчас открытое горение ликвидировано, мы проводим заседание КЧС, подключим МИД. Сейчас работают следственные органы, поэтому наша задача в этот период открыть дорогу. Здесь же развернем походный пункт организации питания, проживания, работы уже по линии Национального центра управления в кризисных ситуациях. Конечно, нас интересует оповещение родных и близких погибших. Дальше уже будем работать по тому алгоритму, который у нас был.

Спустя несколько часов после катастрофы начинают появляться первые подробности трагедии. Самолет доставлял продукты на Чукотку, летел в Иркутск уже пустым после дозаправки в Якутске. После этого борт должен был вернуться в Беларусь, однако в небе над иркутским аэропортом что-то пошло не так. Экипаж вдруг запросил второй заход на посадку и после этого самолет пропал с радаров. Изначально сообщалось, что на борту находились семь человек. Выжить не удалось никому. Белорусов трое: штурман Андрей Сергеев, инженер Дмитрий Гармоненко и авиатехник Максим Карпук. Информацию о гибели наших соотечественников позже подтвердили в МИД.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

В составе экипажа на борту самолета Ан-12 находились граждане Беларуси, сейчас речь идет о трех людях. А также граждане России и Украины. В посольстве Беларуси в России в настоящий момент вместе с отделением посольства Беларуси в Красноярске в тесном контакте с местными властями, с МЧС Российской Федерации и правоохранительными органами продолжают заниматься выяснением всех обстоятельств, деталей и подробностей происшествия.

Разбившийся самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». Она занимается грузовыми перевозками, в том числе и в России. В парке фирмы, согласно официальному сайту, всего 16 самолетов. Три из них как раз Ан-12. Борт, который разбился под Иркутском, непосредственно в «Гродно» пролетал менее трех лет. Всего же этот самолет был в эксплуатации 53 года. Однако это вовсе не повод говорить о его технепригодности. То же самое касается и экипажа. Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе более 7 тысяч на Ан-12.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Экипаж опытный. Полет проходил в сложных метеорологических условиях, фактически в условиях ледяного дождя. Это могло стать одной из причин произошедшего.

Уже на следующий день после крушения спасатели обнаружили оба черных ящика. На расшифровку их отправят в Москву. Однако уже сейчас удалось определить, что Ан-12 начал падать с высоты 230 метров. Это произошло после того, как экипаж доложил о заходе на второй круг. Буквально в течение трех секунд самолет стал неуправляемым, и связь с ним пропала. Исходя из этих данных, одной из причин катастрофы могло стать обледенение руля высоты и элементов механизации крыла, которое спровоцировал ледяной дождь. Известно, что перед вылетом самолет не проходил противообледенительную обработку. Расследованием трагедии сейчас занимается Межгосударственный комитет по авиации, в состав которого входят и представители белорусского департамента.

Артем Сикорский:

Проводится вся необходимая работа по трассировке места, по расставлению соответствующих кроков, анализируется положение самолета, отдельных элементов воздушного судна. Все затрудняют достаточно сложные погодные условия. Ан-12 – это уникальный рамповый самолет, позволяющий перевозить до 18 тонн груза. Данные воздушные суда востребованы для доставки товаров народного потребления. В частности, этот борт доставлял продукты питания из Гродно на Чукотку. Данное воздушное судно имело необходимые ресурсы срока службы, его плановое техническое обслуживание проводилось в установленные периоды.