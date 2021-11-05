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Министр транспорта: «Будем думать, как продолжать направление Жодино и Борисова»

05 ноября 2021 14:18
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Новости Беларуси. Еще одно подтверждение того, что сегодня в приоритете для страны – комфортные условия жизни для белорусов и развитая инфраструктура для бизнеса. 5 ноября реконструированный участок автодороги от Слуцка до Солигорска открыл премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» а СТВ.  

Министр транспорта: «Будем думать, как продолжать направление Жодино и Борисова»-1

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:  
В этом году, с учетом всех видов ремонта, мы на республиканских автомобильных дорогах сделаем порядка 700 километров. На местных автомобильных дорогах к концу года планируем выйти по ремонту на цифру где-то 1 300, может, чуть более километров дорог. В первую очередь, наши основные вводные объекты в этом году – это трасса Р23 на участке от Слуцка до Солигорска. Это дорога Р53 от Минска до Смолевич, мы в этом году заканчиваем. Будем думать, как продолжать направление Жодино и Борисова. Есть и другие республиканские дороги – это Брестская область, Р16, приграничная наша дорога. И мостовые сооружения в том числе.  

Головченко на открытии участка трассы Р23: мы должны реконструировать более 500 км дорог до уровня первой категории (читать здесь).  

Реконструкция дороги Р23 будет продолжена от Солигорска до Старобина. При финансовом содействии «Беларуськалия» уже начаты проектные работы по этому участку.  

# Автодороги Беларуси # общество # Алексей Авраменко # Фотофакт

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