Как идёт подготовка к ЧМ U23 по греко-римской борьбе – поговорили с тренером сборной
На прошлой неделе белорусские борцы вернулись с планетарного форума. У представителей греко-римского стиля также две бронзовые награды. В топ-3 вошли Кирилл Маскевич и наш супертяж Павел Глинчук.
Мы пригласили в студию «Спорттаймера» главного тренера Игоря Петренко и поинтересовались, есть ли в Сборной Беларуси еще потенциальные медалисты самых высоких международных турниров и какие планы команды на 2026 год?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Впереди чемпионат мира еще один. У вас всегда насыщенные календари. Чемпионат мира U23. Кто эти ребята?
Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:
Подготовка уже идет. На сборе 22 человека.
Юлия Силипицкая:
Из 22 сколько отправятся?
Игорь Петренко:
6.
Юлия Силипицкая:
Всего лишь 6. Уже известно кто?
Игорь Петренко
Да.
Юлия Силипицкая:
Вы уже определились с составом окончательно? А вдруг кто-нибудь скажет, тренер?
Игорь Петренко:
Поздно.
Юлия Силипицкая:
То есть всему свое время. Хорошо, 6 человек. Что ожидаете от них? Какой это возраст? Это ближе к 23 или 18?
Игорь Петренко:
Нет, практически ребята от 21 до 23 лет. Вот, например, Макаренко Глеб, 23 года, у него последний старт. У Макара еще следующий год, до 23 лет.
Юлия Силипицкая:
Кто еще едет?
Игорь Петренко:
Это лидеры, они едут по-любому, точно.
Юлия Силипицкая:
Кто может ввязаться в борьбу? Сколько наших весов могут ввязаться в борьбу за финал?
Игорь Петренко:
Три веса, это точно, минимум. Даже четыре.
Юлия Силипицкая:
А что в этом возрасте самое важное?
Игорь Петренко:
Желание чего-то достичь. Хотелось бы, чтобы они, именно глядя даже на чемпионат мира, который прошел, этой энергией напитались.
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