Как идёт подготовка к ЧМ U23 по греко-римской борьбе – поговорили с тренером сборной

На прошлой неделе белорусские борцы вернулись с планетарного форума. У представителей греко-римского стиля также две бронзовые награды. В топ-3 вошли Кирилл Маскевич и наш супертяж Павел Глинчук. Мы пригласили в студию «Спорттаймера» главного тренера Игоря Петренко и поинтересовались, есть ли в Сборной Беларуси еще потенциальные медалисты самых высоких международных турниров и какие планы команды на 2026 год?

Юлия Силипицкая, СТВ:

Впереди чемпионат мира еще один. У вас всегда насыщенные календари. Чемпионат мира U23. Кто эти ребята? Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

Подготовка уже идет. На сборе 22 человека. Юлия Силипицкая:

Из 22 сколько отправятся? Игорь Петренко:

6. Юлия Силипицкая:

Всего лишь 6. Уже известно кто?

Игорь Петренко

Да. Юлия Силипицкая:

Вы уже определились с составом окончательно? А вдруг кто-нибудь скажет, тренер? Игорь Петренко:

Поздно. Юлия Силипицкая:

То есть всему свое время. Хорошо, 6 человек. Что ожидаете от них? Какой это возраст? Это ближе к 23 или 18? Игорь Петренко:

Нет, практически ребята от 21 до 23 лет. Вот, например, Макаренко Глеб, 23 года, у него последний старт. У Макара еще следующий год, до 23 лет. Юлия Силипицкая:

Кто еще едет? Игорь Петренко:

Это лидеры, они едут по-любому, точно.