По мнению Марии Захаровой, Запад действует беспринципно, когда стремится расшатать другие страны. Об этом пишет ТАСС.

«Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрений совести по всем направлениям», – отметила дипломат.

Это высказывание прозвучало в связи с отказом Telegram удалить молдавские каналы по просьбе Франции перед выборами. По словам Павла Дурова, платформа не стала поддаваться давлению.

В Молдове проходят парламентские выборы, и правящая партия рискует лишиться большинства, что может привести к созданию коалиционного правительства.

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