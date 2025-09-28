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Запад действует без зазрений совести, требуя удалить Telegram-каналы – Захарова

28 сентября 2025 17:55
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Запад действует без зазрений совести, требуя удалить Telegram-каналы – Захарова-0

По мнению Марии Захаровой, Запад действует беспринципно, когда стремится расшатать другие страны. Об этом пишет ТАСС.

«Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрений совести по всем направлениям», – отметила дипломат.

Это высказывание прозвучало в связи с отказом Telegram удалить молдавские каналы по просьбе Франции перед выборами. По словам Павла Дурова, платформа не стала поддаваться давлению. 

В Молдове проходят парламентские выборы, и правящая партия рискует лишиться большинства, что может привести к созданию коалиционного правительства.

Фото: pixabay

# Международная политика # Мария Захарова

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