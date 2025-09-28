Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ?

«Разам з братамі мужна вякамі, мы баранілі родны парог». Эти «мы» – мы как нация, как белорусы – с кем ассоциируемся у самих себя и у других, кто наши герои и почему так непросто собрать белорусский пантеон? Разбирались в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

– Кого из известных белорусских людей вы знаете?

– Я знаю очень известного художника Марка Шагала, Максима Богдановича, Янку Купалу.

Янка Купала и Марк Шагал.

Я знаю Михаила Савицкого и Жореса Алферова.

Я знаю Якуба Коласа и Франциска Скорину.

Фавориты и персоналии. Кого выделяют из исторических личностей студенты-историки? Метод дедукции в действии.

Всеслав Брячеславович Полоцкий. Кароль фон Гуттен-Чапский. Вклад уже именно в XIX век – это библиотека, это канализация, это электричество Минска, то есть то, на чем мы сейчас живем.

Батька Минай.

Владимир Короткевич.

Александр Григорьевич Червяков. Он в составе группы лиц подписывал манифест о провозглашении ССРБ. Кирилл Туровский, Симеон Полоцкий, Петр Миронович Машеров.

София Слуцкая, Кирилл Туровский. Безусловно, это также имя митрополита Филарета.

Павел Сухой и знаменитый Нестор Федорович Соколовский. Он является автором музыки и гимна современной Республики Беларусь.

Гусовский.