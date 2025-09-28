Прямой эфир

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ?

28 сентября 2025 17:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Разам з братамі мужна вякамі, мы баранілі родны парог». Эти «мы» – мы как нация, как белорусы – с кем ассоциируемся у самих себя и у других, кто наши герои и почему так непросто собрать белорусский пантеон? Разбирались в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ? -2

Кого из известных белорусских людей вы знаете?
Я знаю очень известного художника Марка Шагала, Максима Богдановича, Янку Купалу.

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ? -4

Янка Купала и Марк Шагал.

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ? -6

Я знаю Михаила Савицкого и Жореса Алферова.

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ? -8

Я знаю Якуба Коласа и Франциска Скорину.

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ? -10

Фавориты и персоналии. Кого выделяют из исторических личностей студенты-историки? Метод дедукции в действии.

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ? -12

Всеслав Брячеславович Полоцкий. Кароль фон Гуттен-Чапский. Вклад уже именно в XIX век – это библиотека, это канализация, это электричество Минска, то есть то, на чем мы сейчас живем.

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ? -14

Батька Минай.

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ? -16

Владимир Короткевич. 

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ? -18

Александр Григорьевич Червяков. Он в составе группы лиц подписывал манифест о провозглашении ССРБ. Кирилл Туровский, Симеон Полоцкий, Петр Миронович Машеров.

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ? -20

София Слуцкая, Кирилл Туровский. Безусловно, это также имя митрополита Филарета.

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ? -22

Павел Сухой и знаменитый Нестор Федорович Соколовский. Он является автором музыки и гимна современной Республики Беларусь.

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ? -24

Гусовский.

Известные белорусы – какие имена назвали прохожие и студенты истфака БГУ? -26

Я бы назвал Мазурова, например.

Кто войдет в пантеон национальных героев Беларуси – впервые названы имена!

# История # Известные белорусы # Опрос минчан

Другие новости рубрики

Все новости
Брестская область занимает первое место по количеству электромобилей – на каком Минская?
28 сентября 2025 17:57

Брестская область занимает первое место по количеству электромобилей – на каком Минская?

Кто войдёт в пантеон национальных героев Беларуси – впервые названы имена!
28 сентября 2025 17:53

Кто войдёт в пантеон национальных героев Беларуси – впервые названы имена!

От 60 рублей с завтраком и до 420 с видом на ратушу – обзор цен на отели в Беларуси
28 сентября 2025 17:52

От 60 рублей с завтраком и до 420 с видом на ратушу – обзор цен на отели в Беларуси