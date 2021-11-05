После планового ремонта открыли военный городок 6-го дивизиона 15-й зенитно-ракетной бригады

Игорь Голуб, командующий ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Все объекты были приведены в надлежащее состояние, отремонтированы казармы, отремонтированы пункты технического обслуживания техники, позиции, где выполняются задачи боевого дежурства, чтобы личный состав в нормальных условиях выполнял поставленные задачи по боевому дежурству, по противовоздушной обороне. 59 военных городков в составе военно-воздушных сил противовоздушной обороны, в каждом городке выполнена какая-то определенная работа по благоустройству территории и самого городка. Если брать авиационные воинские части, аэродром Барановичи – это авиационная ТЭЧ. Аэродром Мачулищи – ремонт искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы. Выполнят с хорошим качеством что в Барановичах, что в Мачулищах. Наши зенитно-ракетные войска, кроме 15-й зенитно-ракетной бригады, – это наш Полоцкий зенитно-ракетный полк, в котором провели также ремонт казармы. Провели ремонт казармы мы и в наших радиотехнических войсках. Направления – Андреевщина, отремонтированы казармы. Отремонтированы казармы радиотехнического центра в Березе, в 16-м отдельном полку. В плане в следующем году ряд объектов. Что касается 15-й зенитно-ракетной бригады, мы будем приводить еще один зенитно-ракетный дивизион.