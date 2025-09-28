БКМ запускает в производство пригородные электробусы – в чём их особенность?

В регионах медленнее разворачиваются, адаптируются под новые требования и тренды. Но не во всем. Как обстоят дела с электротранспортом в Беларуси, рассказали в программе «Суровый взгляд».

Алена Сырова: Неудивительно, все считают деньги. Передвигаться на электротранспорте в разы дешевле, местами комфортнее. Правда, там, где есть соответствующая инфраструктура. Цифры говорят за себя, в Минске все же с этим проще, но не идеально. Если речь про личный транспорт, конечно. С общественным все вообще прекрасно. Электробусы экологичны, универсальны, регионы тоже их распробовали, под запросы трудности нашли решение.

Дмитрий Парков, первый заместитель генерального директора по производству предприятия «БКМ Холдинг»:

Наши белорусские регионы в этом году особенно активно начали приобретать электротранспорт. Я хочу сказать, что недавно мы реализовали пилотный проект в городе Шклове, после этого этим примером заразился Новополоцк, и сегодня спрос на наш городской электрический транспорт среди белорусских потребителей значительно вырос.

Знаете, сегодня наше предприятие, помимо самого городского электрического транспорта, готово поставлять, что называется, транспорт под ключ. То есть, помимо непосредственно электробусов, троллейбусов, трамвайных вагонов, мы готовы еще и поставлять зарядную инфраструктуру к этим машинам.

Как раз электротранспорт для города Островца сейчас находится на сборочном конвейере, его можно увидеть. В сентябре мы планируем уже приступить к испытаниям этих машин, поэтому в ближайшее время он выйдет на дороги Островца. Для нас это тоже была новая разработка своего рода. Раньше, скажем, пригородного электротранспорта мы не выпускали. Там будут установлены сидения повышенной комфортности, там будет уже снято ограничение, определенное по скорости движения. Скорость движения будет до 90 км в час. Там будет обеспечена и доступная среда людям с ограниченными возможностями. Еще одна из особенностей данной модели – то, что там будет только две двери для входа и выхода пассажиров. И за счет этого увеличено количество сидячих мест.