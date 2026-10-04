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Новости по тегу #Праздничные даты

Больше чем профессия: как в Беларуси отмечают День учителя
04 октября 2026 17:17

Больше чем профессия: как в Беларуси отмечают День учителя

Ветеранов и сотрудников таможенной службы чествовали во Дворце Республики накануне 35-летия органов
19 сентября 2026 17:10

Ветеранов и сотрудников таможенной службы чествовали во Дворце Республики накануне 35-летия органов

Шумные народные гулянья и концерты – как Гомель отмечает день рождения?
12 сентября 2026 17:54

Шумные народные гулянья и концерты – как Гомель отмечает день рождения?

День рождения Минска – ярко, масштабно и вкусно! Пройдемся по главным праздничным локациям
12 сентября 2026 17:46

День рождения Минска – ярко, масштабно и вкусно! Пройдемся по главным праздничным локациям

Акмаль выступит в Минске на День города. Рассказываем, что еще в праздничной программе
08 сентября 2026 07:09

Акмаль выступит в Минске на День города. Рассказываем, что еще в праздничной программе

День белорусской письменности в Костюковичах – показываем яркие моменты праздника
05 сентября 2026 17:43

День белорусской письменности в Костюковичах – показываем яркие моменты праздника

Минску исполнится 959 лет! Как столица отметит День города?
02 сентября 2026 08:48

Минску исполнится 959 лет! Как столица отметит День города?

Андрей Лукьянович поздравил коллег с Днем военно-воздушных сил
16 августа 2026 17:36

Андрей Лукьянович поздравил коллег с Днем военно-воздушных сил

Двойной юбилей: Каменец отметит 750-летие, а Малорита – 460-летие
17 июля 2026 17:21

Двойной юбилей: Каменец отметит 750-летие, а Малорита – 460-летие

День Государственных символов – как прошло шествие с самым большим флагом Беларуси
12 мая 2026 09:58

День Государственных символов – как прошло шествие с самым большим флагом Беларуси

«Хочу пожелать всем женщинам весны в сердце» – Дмитрий Шевцов поздравил белорусок с 8 Марта
08 марта 2026 07:24

«Хочу пожелать всем женщинам весны в сердце» – Дмитрий Шевцов поздравил белорусок с 8 Марта

Солист оркестра Минской милиции исполнил премьеру – песня «Весна» от Сергея Кудрачёва
04 марта 2026 08:25

Солист оркестра Минской милиции исполнил премьеру – песня «Весна» от Сергея Кудрачёва