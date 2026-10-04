Новости по тегу #Праздничные даты

Педагоги – это, без преувеличения, главные люди в стране.
Было отмечено, что за последние годы служба сделала значительный рывок вперед, в том числе в части цифровизации. Но по-прежнему главный залог успеха – люди.
Чем город над Сожем удивляет своих жителей и гостей?
Волна хорошего настроения накрыла буквально всю столицу. Атмосферные локации развернулись во всех районах: выставки, спортивные состязания, исторические реконструкции.
«Конечно, все же ждут, что же будет на основной площадке? Это площадка Дворца спорта. Да, все уже прекрасно знают, кто будет хедлайнером. Я, конечно же, подтвержу эту информацию, что это будет российский исполнитель Акмаль».
Уважение к родному слову, вековые просветительские традиции и праздник самобытной национальной культуры. Наша страна в 33-й раз отмечает День белорусской письменности.
12 сентября Минск отпразднует свой 959-й день рождения. Как всегда, масштабно, ярко и с размахом.
«Счастья, здоровья, успехов, благополучия, мирного неба, летному составу – безаварийной летной работы, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок».
Марафон из юбилейных дат стартует в Брестской области.
Здорово, когда молодые люди объединяются вокруг таких инициатив и сами их предлагают. Наше лишь дело со стороны органов власти, со стороны законодательных органов создать условия.
«Неспроста Женский день именно в первые весенние дни, когда распускается природа, когда прекрасная погода».
Также музыкант поздравил коллег с Днем белорусской милиции, а всех женщин – с наступающим 8 Марта.
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