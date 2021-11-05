Фитнес, теннис и бильярд. В агрогородке под Оршей появился новый ФОК

Новости Беларуси. Старт работы сразу двум спортивным объектам дали в Орше и Бабиничах. Здесь после реконструкции открыли стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс. Развитие социальной инфраструктуры – одно из направлений указа главы государства о перезагрузке Оршанского района. Подробности в материале Виктора Пралича.

Старый адрес. Это единственное, что осталось от прежнего бабиничского физкультурно-оздоровительного комплекса. Не прошло и года, как объект изменился не только внешне, но и внутри. Цена вопроса почти девять миллионов рублей.

Сергей Колесов, директор физкультурно-спортивного клуба «Орша»:

Сегодня цена разового билета – 3 рубля 50 копеек. Самое, наверное, главное – сделать доступность. Если мы сделаем доступность как в ценовой политике, так и в оснащении тренажерных залов и все остальное, то люди будут.

Оксана Иванова от обновленного комплекса живет через дорогу. Помнит, каким было здание до реконструкции. Теперь не может налюбоваться.

Оксана Иванова, жительница агрогородка Бабиничи:

Я даже не могу сравнивать. Настолько все красиво, классно, современно. Было все старенькое. Скажем так, прошлый век. Мы вообще мечтали о современных, новых тренажерах. Это вообще класс – тренажеры.

ФОК стал многофункциональным. К зданию пристроили зал для проведения культурно-массовых мероприятий. Да и сама площадь комплекса увеличилась почти вдвое. Под одной крышей здесь и фитнес, теннис и бильярд, сауна, зал единоборств.