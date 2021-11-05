«Функционально для работы именно в современных условиях». В Гомеле открыли новое здание суда

Новости Беларуси. Новое здание суда Новобелицкого района открыли в Гомеле. Трехэтажное строение соответствует современным стандартам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новое здание суда Новобелицкого района открыли в Гомеле. Трехэтажное строение соответствует современным стандартам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нем четыре зала судебных заседаний, по два для рассмотрения гражданских и уголовных дел. В каждом установлены современные системы аудио- и видеофиксации судебных процессов. Важный нюанс: за происходящим в зале теперь в онлайн-режиме может наблюдать председатель Верховного суда. Цифровизация значительно облегчит работу судьям и сделает заседания максимально прозрачными. Комфортные условия созданы не только для судей, но и прокуроров, адвокатов, свидетелей. Обустроена безбарьерная среда.
Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси:
Это здание максимально функционально для работы суда именно в современных условиях, в условиях максимальной открытости правосудия для населения, в условиях максимального внедрения в нашу повседневную жизнь различного рода информационных технологий, в условиях обеспечения безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями.