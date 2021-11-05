«Уже записали ребёнка на плавание». Что говорят жители Иваново, в котором открыли новый спорткомплекс?

Новости Беларуси. Новый современный спорткомплекс с двумя бассейнами, банным комплексом и спортивным залом открыли в Иваново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он поистине стал долгожданным. На открытии собрались практически все жители города.

Спорткомплекс появился в одном из самых быстрорастущих микрорайонов. Новое место для активного отдыха станет обязательным пунктом в еженедельном расписании детей и взрослых. В их распоряжении 25-метровый бассейн с теплым полом, дополнительные дорожки для обучения плаванию, два спортзала и банный комплекс – с финской сауной и турецким хамамом.

Геннадий Теребей, житель Иваново:

Для это нас большая радость. Большое спасибо всем, кто принимал участие в этом строительстве. Будем ходить, укреплять здоровье, плавать и радоваться.

Диана Пташец, жительница деревни Лясковичи:

Я считаю, что это отличная платформа для спортивных занятий детей и взрослых, так как ничего подобного в нашем городе не было. Теперь не надо куда-то ездить. Уже записали ребенка на плавание, поэтому ждем. Ждали открытия и начала занятий.

В Ивановской детско-юношеской спортивной школе занимается более 700 ребят. Благодаря новым условиям тренеры объявят о дополнительном наборе в секции по волейболу и плаванию. Качественно изменится подготовка и по другим направлениям. Подробности здесь. Сергей Ковальчук: если выстроена система подготовки с детского спорта, тогда спортсмен дальше развивается правильно.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Если смотреть статистику, то плотность таких объектов Брестской области самая высокая. И сегодня мы получаем определенную отдачу от этого. Когда наши дети и взрослое население могут себе позволить после работы укрепить свое здоровье или направить свои силы на спортивные достижения. До 25 года мы планируем объективно построить два, а может быть и три такого уровня спортивных комплекса. Это Ляховичи, Дрогичин и Ганцевичи.