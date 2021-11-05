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«Уже записали ребёнка на плавание». Что говорят жители Иваново, в котором открыли новый спорткомплекс?

05 ноября 2021 13:29
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Новости Беларуси. Новый современный спорткомплекс с двумя бассейнами, банным комплексом и спортивным залом открыли в Иваново, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он поистине стал долгожданным. На открытии собрались практически все жители города.  

«Уже записали ребёнка на плавание». Что говорят жители Иваново, в котором открыли новый спорткомплекс?-1

Спорткомплекс появился в одном из самых быстрорастущих микрорайонов. Новое место для активного отдыха станет обязательным пунктом в еженедельном расписании детей и взрослых. В их распоряжении 25-метровый бассейн с теплым полом, дополнительные дорожки для обучения плаванию, два спортзала и банный комплекс – с финской сауной и турецким хамамом.  

«Уже записали ребёнка на плавание». Что говорят жители Иваново, в котором открыли новый спорткомплекс?-4

Геннадий Теребей, житель Иваново:  
Для это нас большая радость. Большое спасибо всем, кто принимал участие в этом строительстве. Будем ходить, укреплять здоровье, плавать и радоваться.  

«Уже записали ребёнка на плавание». Что говорят жители Иваново, в котором открыли новый спорткомплекс?-7

Диана Пташец, жительница деревни Лясковичи:  
Я считаю, что это отличная платформа для спортивных занятий детей и взрослых, так как ничего подобного в нашем городе не было. Теперь не надо куда-то ездить. Уже записали ребенка на плавание, поэтому ждем. Ждали открытия и начала занятий.  

«Уже записали ребёнка на плавание». Что говорят жители Иваново, в котором открыли новый спорткомплекс?-10

В Ивановской детско-юношеской спортивной школе занимается более 700 ребят. Благодаря новым условиям тренеры объявят о дополнительном наборе в секции по волейболу и плаванию. Качественно изменится подготовка и по другим направлениям.  

Сергей Ковальчук: если выстроена система подготовки с детского спорта, тогда спортсмен дальше развивается правильно. Подробности здесь.  
«Уже записали ребёнка на плавание». Что говорят жители Иваново, в котором открыли новый спорткомплекс?-13

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:  
Если смотреть статистику, то плотность таких объектов Брестской области самая высокая. И сегодня мы получаем определенную отдачу от этого. Когда наши дети и взрослое население могут себе позволить после работы укрепить свое здоровье или направить свои силы на спортивные достижения. До 25 года мы планируем объективно построить два, а может быть и три такого уровня спортивных комплекса. Это Ляховичи, Дрогичин и Ганцевичи.  

«Уже записали ребёнка на плавание». Что говорят жители Иваново, в котором открыли новый спорткомплекс?-16

В новом спорткомплексе позаботились о комфорте каждого посетителя. При строительстве учли все нюансы безбарьерной среды: удобная навигация, тактильная плитка и шрифт Брайля на указателях.  

# Государственная политика в области спорта # общество # Геннадий Теребей # Диана Пташец # Юрий Шулейко # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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