«Там все типы самолётов лежат». Почему именно в Иркутске произошло такое большое количество авиакатастроф?

Новости Беларуси. На неделе трагическая новость пришла из Восточной Сибири. Под Иркутском разбился белорусский самолет Ан-12, который выполнял коммерческий рейс по доставке грузов. Сейчас известно о 9 погибших, среди них трое белорусов. Специальная комиссия выясняется причины катастрофы. В целом, Ан-12 считаются надежными и неприхотливыми в обслуживании. Первый такой самолет выпустили в конце 50-х в КБ Антонова по инициативе Хрущева. Долгое время машины использовали военные. Он участвовал ни в одной боевой операции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вообще, Ан-12 – первый массовый самолет, который может производить массовое десантирование парашютистов и боевой техники ВДВ. Эти машины использовали и в чрезвычайных ситуациях для поиска космических объектов и самолетов, терпящих бедствие. Одним словом, Ан-12 – настоящая рабочая лошадка в авиации.

Похожая катастрофа над Иркутском случилась 8 лет назад. 26 декабря 2013 года точно такой же транспортный Ан-12, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Иркутск, при заходе на посадку рухнул на территорию расположенного вблизи аэропорта военного склада. По роковому стечению обстоятельств на борту также находилось 9 человек, и все они погибли.