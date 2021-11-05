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«Пить приходилось брать из колодцев, из криницы». В Чаусском районе открыли станцию обезжелезивания воды

05 ноября 2021 12:01
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Новости Беларуси. Чистая вода пришла 5 ноября в агрогодок Каменка Чаусского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь торжественно открыли станцию обезжелезивания, в которой остро нуждались местные жители.  

«Пить приходилось брать из колодцев, из криницы». В Чаусском районе открыли станцию обезжелезивания воды-1

Проблема с водой здесь существовала давно. Ржавая сантехника, постоянные траты на фильтры, частая поломка стиральных машин. И все из-за высокого содержания примесей в воде. Чтобы получить ее без осадка и запаха, был единственный вариант – кипятить. Станция обезжелезивания стала для людей настоящим спасением. Сами жители говорят, что появление в их кранах чистой воды означает фактически начало новой жизни.  

«Пить приходилось брать из колодцев, из криницы». В Чаусском районе открыли станцию обезжелезивания воды-4

Николай Семенов, житель агрогородка Каменка:  
Пить приходилось брать из колодцев, из криницы близлежащей. А если сезон закаток, то, конечно, женщины напрягали мужей – приходилось бидонами тягать им, постоянно подвозить эту воду. Конечно, сейчас мы заметили разницу. Вода идет отличного качества. Даже у нас приезжали родственники из Могилева недавно, они очень удивлялись и сказали, что у нас вода вкуснее, чем в Могилеве.  

«Пить приходилось брать из колодцев, из криницы». В Чаусском районе открыли станцию обезжелезивания воды-7

Виталий Хомченко, заместитель председателя Чаусского райисполкома:  
Мы построили станцию обезжелезивания в связи с тем, что было обнаружено превышение нормативов содержания железа в воде. Железа было в 3,5 раза выше нормы. Сейчас при норме 0,3 миллиграмма на литр в воде после очистки содержится порядка 0,12 миллиграмма железа на литр.  

«Пить приходилось брать из колодцев, из криницы». В Чаусском районе открыли станцию обезжелезивания воды-10

За последние три года в Чаусском районе открыли пять станций обезжелезивания. Все они работают автоматически и оснащены навигационной системой. Данные в формате онлайн передаются на центральный диспетчерский пункт в Могилеве. В 2022 году в районе планируют открыть еще пять таких же станций.  

# Водоснабжение # общество # Николай Семёнов # Виталий Хомченко # Фотофакт

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