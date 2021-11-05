«Пить приходилось брать из колодцев, из криницы». В Чаусском районе открыли станцию обезжелезивания воды

Новости Беларуси. Чистая вода пришла 5 ноября в агрогодок Каменка Чаусского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь торжественно открыли станцию обезжелезивания, в которой остро нуждались местные жители.

Проблема с водой здесь существовала давно. Ржавая сантехника, постоянные траты на фильтры, частая поломка стиральных машин. И все из-за высокого содержания примесей в воде. Чтобы получить ее без осадка и запаха, был единственный вариант – кипятить. Станция обезжелезивания стала для людей настоящим спасением. Сами жители говорят, что появление в их кранах чистой воды означает фактически начало новой жизни.

Николай Семенов, житель агрогородка Каменка:

Пить приходилось брать из колодцев, из криницы близлежащей. А если сезон закаток, то, конечно, женщины напрягали мужей – приходилось бидонами тягать им, постоянно подвозить эту воду. Конечно, сейчас мы заметили разницу. Вода идет отличного качества. Даже у нас приезжали родственники из Могилева недавно, они очень удивлялись и сказали, что у нас вода вкуснее, чем в Могилеве.

Виталий Хомченко, заместитель председателя Чаусского райисполкома:

Мы построили станцию обезжелезивания в связи с тем, что было обнаружено превышение нормативов содержания железа в воде. Железа было в 3,5 раза выше нормы. Сейчас при норме 0,3 миллиграмма на литр в воде после очистки содержится порядка 0,12 миллиграмма железа на литр.