Кто войдёт в пантеон национальных героев Беларуси – впервые названы имена!

Имена белорусов звучат вне времени и вне географического пространства. Но кто из них войдет в пантеон национальных героев, попробовали разобраться в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Истфак БГУ. Место, пропитанное историей. Отсюда начиналась и образовательная история. Первый университет в Беларуси, где больше века назад воплотилась идея создания центра формирования белорусской интеллектуальной элиты. Здесь же и кабинет первого ректора Белгосуниверситета с вековыми артефактами.

Студенты очень любили около него фотографироваться. Иногда могли потереть нос перед сдачей экзамена.

Он был одним из создателей проекта «Инбелкульт», не белорус по рождению, но всем своим исследовательским сердцем отдан Беларуси, ее родному языку и истории. Владимир Пичета, без сомнения, фигура, вполне претендующая на почетное место в пантеоне. Александр Кохановский, декан исторического факультета БГУ:

Когда выбираем пантеон национальных героев, мы не можем ограничить это 10 человек или 20. Их много. Тот же Давыд Гродненский. Он, как и военачальник, князь, который очень много сделал для укрепления Великого княжества Литовского, защиты от крестоносцев. Один из тех, кто попал в пантеон, безусловно, Афанасий Филиппович, человек, который сделал многое для православной церкви.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:

Нам надо очень внимательно подойти к оценке исторических личностей, чтобы не допустить каких-то неоднозначных толкований. Не секрет, мы все знаем, на слуху находится личность Тадеуша Костюшко, которого одни чуть ли не предлагают считать национальным героем Беларуси. С моей точки зрения, нет, это абсолютно неприемлемо. Потому что, да, Костюшко происходил из местной шляхты, он родился здесь, на территории Беларуси. Но та деятельность, которую вел, отстаивал, по сути дела, интересы польского государства, интересы Соединенных Штатов Америки в Войне за независимость. Это не значит, что мы должны его вычеркнуть из нашей истории. Да нет, конечно же, он в истории нашей есть, но мы должны смотреть на его деятельность объективно. Точно так же и по Кастусю Калиновскому. Тоже неоднозначная личность. Естественно, тот, кто входит в пантеон, это действительно должны быть люди, которые достойны.

Но от слов и обсуждений – к делу. Первым проявлением, где яркие личности выстроятся в ряд, будет новый Национальный исторический музей. На фасаде расположится шесть барельефов. Они символизируют шесть исторических периодов Беларуси, на пяти из которых по 11 персоналий. Имена уже определены.

Мы занимаемся созданием догосударственного периода, это период еще до христианства.

А это скульптурный комбинат. Здесь уже около 2 месяцев команда из 15 мастеров создает из пластичной глины прототип будущего бронзового барельефа. Сейчас в разработке первый (догосударственный) период, изображенные люди – собирательный образ трех всем известных со школы племен.

Константин Костюченко, заведующий кафедрой скульптуры БГАИ, доцент, автор проекта «Страницы истории»:

Качество работы контролируется республиканским экспертным художественным советом, в который входят специалисты как из области изобразительного искусства, так и архитекторы, историки, идеологи. И каждый специалист со своей точки зрения или принимает работу, или вносит свои какие-то определенные коррективы.

Компания исторических персон раннего Средневековья разделилась, по сути, на два княжества, представителей Полоцкого и Туровского. Кстати, здесь самые популярные персоны из наших опросов, равно как и юбиляр этого года Франциск Скорина. В 2025-м отмечаем 535-летие со дня рождения первопечатника. Он вместе с другими просветителями: Симеоном Полоцким, Симоном Будным, Василием Тяпинским, займет место на барельефе XIII-XVIII веков.

Далее в летоизмерении до начала XX века в списках значатся и Максим Богданович, и Алоиза Пашкевич, Игнат Буйницкий и Ефим Карский – культурный цвет нации.

Имена, вписанные золотыми буквами в период становления современного белорусского государства, – легендарные песняры, лидеры партизанского движения и государственные деятели.

Шестой, пока последний исторический период, здесь несколько героев Беларуси и деятелей культуры, к примеру, Владимир Мулявин, Стефания Станюта и Михаил Пташук.