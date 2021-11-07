Новые факты о геноциде белорусов в годы войны и после неё. Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Почему сегодня важно говорить о том, что до сих пор болит? Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной и послевоенное время: вся правда, которую сегодня пытаются исковеркать, новые факты и эксперты – в ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В понедельник, 8 ноября, в 18:30 на одной площадке соберутся те, кто готов бороться за справедливость. Не пропустите.