«Созданы все комфортные и безопасные условия для детей». В Минске открыли новый детский сад

Новости Беларуси. Игры, тихий час и вкусные обеды. В столице в преддверии 7 ноября открыли новый детский сад. Двери распахнули 12 групп. На церемонию открытия приехала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

В каждом новом микрорайоне вслед за появлением первых домов обязательно должно начинаться строительство школ, магазинов и детских садов. «Минск Мир» – самый молодой спальный район Минска, постепенно обживается и пополняется новоселами.

В роли экскурсоводов маленькие воспитанники. Они уже главные в этом саду. Первая остановка у центрального входа. Премьерный концерт под открытым небом открыл череду будущих утренников. И здесь же символичная передача ключа строителями – детям.

Сразу после праздника экскурсия продолжилась. В творческих комнатах уроки рисования. Самые активные в спортзале. А самые маленькие в игровых учатся различать цвета и формы предметов. Пока дети играют, мамы могут заниматься любимым делом.

Ольга Стабровская:

Нам очень понравилось, мы здесь живем. Очень здорово, что здесь, возле дома, рядышком открывается такой садик, потому что для детей – это, во-первых, рядышком, а во-вторых, сейчас все так оснащено, что есть и бассейн, есть и большие группы, атмосфера замечательная в этом садике. Ивану – три, Матвею – пять. В числе первых они пришли знакомиться со своим новым детским садом.

Татьяна Филиппова:

Мы очень рады открытию нового детского сада, в котором созданы все комфортные и безопасные условия для образовательного процесса детей, а также условия для их оздоровления, для развития их творческого потенциала и гармоничного развития.

Здание отвечает самым строгим правилам безопасности. В группах есть все для успешной работы и отдыха. Сад уже полностью укомплектован. Здесь готовы принять 230 детей. Организовано 12 групп. Из них две ясельные. Причем, если появится такая необходимость, то создадут дополнительные места. Конечно же, с учетом всех санитарно-гигиенических норм. Здесь все, начиная от цвета стен и заканчивая оснащением игровых, создано для развития подрастающих воспитанников. Опыт наших строителей отметила Наталья Кочанова. Наталья Кочанова: приоритет на молодежь, на семьи, воспитывающие детей, был, есть и остается – подробнее здесь.

Здание выполнено по индивидуальному проекту. Он включает не только спальни и игровые комнаты, но и музыкальные, спортивные залы, классы для развивающих занятий. Показательно и то, что детский сад стал точкой роста для всего жилого района. Соцобъект уже открылся, а дома вокруг только начали расти.